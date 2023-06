Mara Venier distrutta per la morte di Forleo: crollo a Domenica In

Oggi, 11 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di Domenica In della stagione. Una puntata particolare non solo per questo, ma soprattutto perché si è trattata della prima apparizione televisiva di Mara Venier dopo la morte del genero, Pier Francesco Forleo. Il direttore della Direzione Diritti Sportivi e marito della figlia della conduttrice, Elisabetta Ferraccini, è scomparso nella notte tra l’otto e il nove giugno. Mara ha voluto aprire il suo programma dedicando un pensiero all’uomo, lasciandosi andare ad un pianto pieno di dolore.

Mara Venier: il ricordo del genero Pier Francesco Forleo

Con grande professionalità, ma senza riuscire a nascondere la sua commozione, la presentatrice del talk show di Rai 1 ha rivolto queste parole all’uomo che è stato parte della sua famiglia per tanti anni:

Io voglio iniziare questa puntata salutando Pier. Pier è stato un importante dirigente, la Rai, un’azienda che tutti noi amiamo tantissimo e Pier Francesco Forleo l’amava molto. Lui si occupava di sport, ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero. Io la suocere, mi ha sempre chiamata così per diciotto anni, suocera. Voi sapete che il mio rapporto con voi, pubblico, è un rapporto di sincerità e di onestà. Non posso fare a meno di cominciare questa puntata ricordando chi ha portato soltanto gioia e amore nella mia famiglia per diciotto anni.

A questo punto, la conduttrice è scoppiata in lacrime, cercando, con comprensibile fatica, di dare un ultimo saluto al suo amato genero. Mentre mandava un commovente bacio al cielo, ha pronunciato queste parole: “Pier, mi mancherai tantissimo, ci mancherai tantissimo”. Infine, con la voce rotta, ha mandato la pubblicità e ha abbandonato in fretta lo studio.

Dunque, un inizio di puntata diverso da quello che il pubblico di Domenica In è abituato a vedere, durante il quale Mara Venier ha parlato a cuore aperto con i suoi telespettatori. Dopo il blocco pubblicitario, la ‘Zia Mara’ ha poi continuato con il programma da grande professionista, ringraziando tutti coloro che l’hanno seguita anche in questa stagione e accogliendo il primo ospite, Albano.