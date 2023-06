Mara Venier, dramma: morto il genero, “siamo annientati”

È morto Pier Francesco Forleo. Il direttore della Direzione Diritti Sportivi, nonché marito di Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier) si sarebbe spento nella notte. Sarebbero stati il presidente Rai Marinella Soldi e l’Ad Roberto Sergio a dare il triste annuncio, mentre da parte della Ferracini non ci sono state dichiarazioni.

Le parole di Roberto Sergio e Mara Venier su Pier Francesco Forleo

“La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai famigliari i nostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l’azienda” si legge nella nota rilasciata da Sergio sui social.

Mara Venier ha invece condiviso un post su Instagram: “Pier, sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… Ed io ti ho voluto bene come un figlio… Siamo tutti annientati tutto troppo veloce R.I.P.” si legge nella descrizione. Al momento non sono state rese note le cause della morte di Pier Francesco.

Anche Andrea Vianello, recentemente nominato Direttore Generale di San Marino RTV, ha voluto esprimere il suo dolore per la triste notizia: “Era un amico. Lo chiamavamo il Principe, per la sua eleganza naturale. Sapeva vivere e sapeva lavorare: un talento di pochi. Vicino a Elisabetta“.

Chi era Pier Francesco Forleo: una lunga carriera

Pier Francesco Forleo, classe 1962, era entrato in Rai nel 1997, lavorando nella Direzione Pianificazione e Controllo dell’Iri. In seguito aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Successivamente fu controller della Divisione Radiofonia, mentre nel 2006 fu nominato Direttore degli Acquisti. Dal 2010 coordinò il Codice degli appalti pubblici nei processi aziendali d’acquisto. Dal 2015 ricopriva l’incarico di direttore della Direzione Diritti Sportivi. L’unica informazione che si aveva sulla sua vita privata era il matrimonio con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.

Elisabetta Ferracini non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul lutto che l’ha coinvolta. L’attrice e conduttrice televisiva è figlia di Mara Venier e dell’attore Francesco Ferracini. Raggiunse la popolarità negli anni novanta, conducendo Solletico, un programma per ragazzi, in onda il pomeriggio su Rai 1. Nella stagione 1998 – 1999, inoltre, Elisabetta seguì le orme della madre, divenendo co – conduttrice di Domenica In. Tra le sue ultime esperienze in tv, si ricordano le conduzioni dei collegamenti, nella stagione 2004 – 2005, a Quelli che il calcio e l’apparizione, nel 2013, nella serie televisiva Un caso di coscienza.

Nella sua carriera televisiva, Elisabetta Ferracini ha avuto modo di affiancare diversi conduttori. Tra questi, si ricordano Pippo Baudo, con cui esordì nel ruolo di conduttrice televisiva e Mauro Serio, affiancandolo nel già citato Solletico. Nel 2012 ebbe modo di condurre un programma tutto suo, intitolato Vado a casa di Elisabetta.