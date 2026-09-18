Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, amicizia finita: Selvaggia Lucarelli svela il motivo dopo anni

Il giallo sulla fine della storica amicizia condivisa da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia potrebbe essere stato risolto da Selvaggia Lucarelli che, nella sua newsletter ‘Vale Tutto’, ha rivelato il presunto motivo che ha provocato una rottura insanabile tra le due ex veline di Striscia la Notizia. Le dirette interessate sono passate dall’essere inseparabili al non rivolgersi più la parola. Pubblicamente, tramite alcune interviste, hanno confermato di aver interrotto i rapporti, preferendo però non rivelare alcun dettaglio relativo all’allontanamento. Lucarelli, nelle scorse ore, ha scritto che il ‘crac’ sarebbe riconducibile a un affare economico non andato secondo le aspettative.

Selvaggia Lucarelli parla della fine dell’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Lucarelli ha ricordato che Canalis e Corvaglia hanno congelato anni fa la loro amicizia, senza più fare pace. “Una rottura insanabile e non è colpa di un pollo alla piastra cucinato male”, ha ironizzato la giornalista aggiungendo poi che avrebbe appreso dagli amici storici delle due showgirl che la frattura si sarebbe creata per una vicenda finanziaria andata male: “Maddalena non riesce a perdonare alla ex amica di averla coinvolta in un cattivo investimento finanziario a Los Angeles, che le ha fatto perdere una grossa cifra. E che le ha reso difficile, nel tempo, rimettersi in piedi economicamente”.

Le dichiarazioni di Corvaglia sull’ex amica Canalis

Nelle scorse ore, a parlare della vicenda, è stata anche Maddalena Corvaglia. Intervistata dal Corriere della Sera, ha confermato una volta di più che a oggi non ha più alcun tipo di contatto con Canalis per la quale ha speso da un lato parole di stima, dall’altro esternazioni di totale chiusura:

“Eli è stata una persona importantissima, insieme abbiamo passato anni bellissimi, la gente ci ricorda ancora con affetto. Però i rapporti finiscono. La stimo e le voglio bene. Ogni persona arriva al momento giusto. Non vivo nel passato. Ho amiche meravigliose: una certezza, non mi manca”.

Corvaglia innamorata: il nuovo fidanzato è Matteo Gracis

Di recente, l’ex velina è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Matteo Gracis, professione giornalista. I due hanno ufficializzato pochi giorni fa la relazione con un post su Instagram. Corvaglia ha confessato al Corriere della Sera che si è innamorata di Gracis la prima volta che lo ha guardato negli occhi. Un vero e proprio colpo di fulmine.

Infine ha speso parole per uno dei suoi ex storici, Enzo Iacchetti, che negli ultimi tempi ha mostrato in tv un piglio agguerrito su alcuni temi sociali e politici. Cosa ne pensa Corvaglia di questo atteggiamento battagliero del conduttore? “Non l’ho tanto seguito, ma lo conosco bene, se penso a un Enzino infervorato sorrido. È una bella persona, con spessore emotivo. Un buono. Dopo due secondi l’arrabbiatura gli è già passata. Ma ci sta, tutti cambiamo”.