Maddalena Corvaglia esce allo scoperto con Matteo Gracis: lui è “l’uomo della canapa”

Maddalena Corvaglia è innamoratissima. Nelle scorse ore ha pubblicato un carosello di immagini sul suo profilo Instagram, presentando il nuovo fidanzato. Si tratta del giornalista Matteo Gracis. “Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono”, ha scritto l’ex velina uscendo allo scoperto con l’uomo. Dagli scatti si evince che la love story è iniziata almeno da qualche mese, visto che la coppia ha trascorso insieme un’estate romantica. Lui ha 43 anni, lei tre in più. L’amore ha unito un cuore del Sud, quello di Maddalena, che è originaria di Galatina (Lecce), a un cuore del Nord, quello di Matteo, che è nato a Pieve di Cadore (Belluno).

Maddalena Corvaglia e Matteo Gracis sono una coppia

Gracis non è il signor nessuno. Vanta una community su Instagram di oltre 500 mila follower. Un seguito costruito grazie alla divulgazione di contenuti dedicati all’attualità e alla politica. Inoltre nel 2020 ha fondato L’Indipendente ed è il direttore di Dolce Vita, magazine che si occupa di informazioni sulla canapa e sugli stili di vita alternativi.

Non a caso Gracis è una delle figure di riferimento in Italia per quanto riguarda la cultura e la divulgazione sulla canapa industriale e terapeutica. Tra le altre cose, ha lavorato come consulente nel settore, oltre ad aver pubblicato sul tema i seguenti libri: “Canapa, una storia incredibile”, “Lontano, dieci viaggi che cambiano la vita” e “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni”. Il giornalista è attivo anche sul fronte teatrale. A ottobre tornerà sul palco con lo spettacolo “Fuori gregge”. Gracis è papà di due figli nati da una precedente relazione.

Maddalena Corvaglia ha bisogno di poche presentazioni; è stata una delle storiche veline di Striscia la Notizia, facendo coppia sul bancone del tg satirico con Elisabetta Canalis. Le due showgirl sono diventate amiche per la pelle. Un legame che sembrava indistruttibile e che invece si è spezzato negli ultimi anni per motivi ignoti. Né Elisabetta né Maddalena hanno mai voluto spiegare pubblicamente perché si sono allontanate.

Per quanto riguarda il lato sentimentale, Corvaglia è stata legata ad Enzo Iacchetti. Finita la relazione con il conduttore, ha sposato Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi. Dal matrimonio è nata la figlia Jamie Carlyn, oggi 15enne. Dopo la separazione, ha vissuto una storia d’amore con l’immobiliarista milanese Alessandro Viani. Oggi nel suo cuore c’è Matteo Gracis.