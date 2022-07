È nei momenti difficili della vita che capisci chi sei, cosa vuoi e chi ti vuole davvero bene. È il caso di Elisa Isoardi, costretta per un anno al riposo forzato. Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco la conduttrice piemontese si è messa in gioco prima a Ballando con le Stelle e poi all’Isola dei Famosi. Per oltre dodici mesi, però, è rimasta fuori dal giro delle presentatrici che contano, senza alcun programma in televisione.

Una pausa non richiesta dalla diretta interessata che ha però aiutato Elisa Isoardi a capire meglio la sua vita, sia quella privata sia quella professionale. Al settimanale Di Più l’ex Miss Cinema ha affermato:

“È stata una bella prova. Mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mai dare nulla per scontato. Ho passato momenti duri, ho sofferto. Ma oggi posso dire che in fin dei conti questa pausa mi è servita, perché mi ha fatto capire tante cose”

Elisa Isoardi ha riscoperto il valore della famiglia. La presentatrice aveva solo sedici anni quando ha lasciato Caraglio, il paesino in provincia di Cuneo dove è cresciuta, per trasferirsi a Roma, dove ha coltivato il suo sogno nel mondo dello spettacolo.

Per un lungo periodo Elisa ha pensato solo ed esclusivamente al lavoro e si è persa tante cose dei suoi cari. Lontana dal piccolo schermo la Isoardi ha ritrovato un rapporto con la madre, la zia, il fratello e i tre nipoti. Insomma, una vera e propria svolta.

La 39enne ha inoltre capito quali sono le persone su cui può contare davvero e ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente le tre colleghe che l’hanno aiutata in questo momento così difficile e doloroso:

“Devo dire grazie a Milly Carlucci: Ballando con le Stelle è stata un’avventura bellissima. Ma grazie anche a Mara Venier, che è stata la prima a rivolermi in Rai, dopo la mia esperienza a Mediaset, intervistandomi a Domenica In. Grazie infine a Bianca Berlinguer che mi ha ospitato più volte a Cartabianca”

Tre presentatrici, dunque, che hanno sempre creduto nel talento e nelle potenzialità di Elisa Isoardi, che è riuscita finalmente ad ottenere un nuovo programma tutto suo. A settembre debutterà su Rai Due con l’inedito format Vorrei dirti che.

Come funziona il nuovo programma di Elisa Isoardi

Con Vorrei dirti che – in onda ogni domenica pomeriggio su Rai Due – Elisa Isoardi andrà in giro per l’Italia a raccontare storie di persone che hanno qualcosa di molto importante da dire ad un proprio familiare: ringraziarlo, chiedere scusa o altro. Elisa, che non è solo conduttrice della trasmissione ma pure autrice, aiuterà ogni protagonista di puntata preparando per lui o per lei un pranzo con piatti dal significato speciale.

Come spiegato da Elisa Isoardi è una trasmissione che riassume un po’ tutto quello che ha fatto in televisione, da Linea Verde a La prova del cuoco. Al centro del format c’è però il cuore, i sentimenti. Una bella sfida per l’ex compagna di Matteo Salvini, felice di ripartire dalla Rai.