Elisa Isoardi svela cosa pensa del nuovo programma di Antonella Clerici

Nonostante le faticose e intense prove di Ballando con le Stelle Elisa Isoardi non si è persa il ritorno in tv di Antonella Clerici. Quest’ultima, dopo aver abbandonato il daytime due anni fa per dedicarsi alla famiglia, è riapparsa nel mattino di Rai Uno. È sempre mezzogiorno è il nuovo format che ha preso il posto de La prova del cuoco, chiuso dopo vent’anni di programmazione per bassi ascolti. Nel corso del tempo più di una volta Elisa e Antonella sono state additate come rivali perché hanno condotto lo stesso format. Ma le dirette interessate hanno chiarito di aver sempre avuto un ottimo rapporto d’amicizia. Tanto che la Isoardi non ha esitato a scrivere alla Clerici alla vigilia del debutto del suo nuovo cooking show (che per ora, va detto, fatica a macinare punti di share).

Le ultime parole di Elisa Isoardi sulla “rivale” Antonella Clerici

“Ho visto la nuova trasmissione della Clerici e ho pure preso qualche appunto di ricette che preparerò appena finirò Ballando”, ha fatto sapere Elisa Isoardi al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 10 ottobre 2020. “Ci siamo sentite, le ho mandato un in bocca al lupo prima che cominciasse. Sono felice per lei, in fondo anche io sono immersa in una esperienza televisiva meravigliosa”, ha aggiunto. Dopo la chiusura de La prova del cuoco, Elisa si sta concentrando sul suo nuovo ruolo di aspirante ballerina. Ma l’ex Miss Cinema non ha di certo abbandonato la conduzione: a gennaio tornerà a fare la presentatrice. Alla 37enne è stato affidato Check Up, format di medicina nato negli anni Novanta che tornerà in onda su Rai Uno nei primi mesi del 2021. Argomenti, quelli della salute e del benessere, che stanno molto a cuore alla Isoardi, che in passato ha lottato pure contro un tumore alla tiroide.

Elisa Isoardi è single e concentrata su Ballando con le Stelle

Nonostante i numerosi gossip, Elisa Isoardi continua a dichiararsi single. Da settimane si parla di un presunto flirt con il maestro Raimondo Todaro ma i due hanno puntualizzato che per il momento c’è solo una bella amicizia. In futuro chissà… Elisa non ha escluso nulla ma oggi è davvero concentrata su Ballando con le Stelle, dove punta a lasciare un segno. E piano piano ci sta riuscendo grazie alla sua tenacia, determinazione e sensualità. Non a caso la Isoardi è favorita dai bookmakers alla vittoria finale insieme a Paolo Conticini: chi la spunterà?