Elisa Isoardi tumore: come sta oggi dopo l’intervento alle corde vocali

Elisa Isoardi è tornata a parlare del problema di salute che l’ha afflitta anni fa. L’ex conduttrice de La prova del cuoco si è dovuta sottoporre ad un intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo maligno. Una situazione che, com’è comprensibile, ha gettato nel panico l’ex fidanzata di Matteo Salvini. Per fortuna oggi tutto è tornato alla normalità. Dopo un lungo processo di recupero, fatto di determinazione e sacrificio e tanti vocalizzi, la 37enne è in perfetta forma fisica. Certo, i controlli di routine non mancano ma Elisa sta bene e può andare avanti nel lavoro e nella vita privata con il sorriso sulle labbra. Più carica che mai riguardo i suoi nuovi progetti televisivi: a settembre sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e condurrà lo storico programma di medicina Check Up.

Elisa Isoardi sta bene dopo aver tolto un polipo alle corde vocali

“Sto bene. È un problema di salute comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine”, ha spiegato Elisa Isoardi nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. La scoperta della malattia è avvenuta nel 2014 per puro caso, durante una puntata di Unomattina che Elisa conduceva all’epoca con Duilio Gianmaria. Elisa ha deciso di effettuare dei controlli specifici dopo aver intervistato in tv un noto otorinolaringoiatra. Reucedine, timbro più scuro, una certa pesantezza alla gola: questi alcuni dei sintomi che hanno spinto qualche anno fa la Isoardi ad un check up più approfondito. Ne è emerso che aveva un tumore: un grosso polipo stava compromettendo parte della corda vocale destra. È stato necessario un intervento chirurgico che per fortuna è andato per il meglio mentre il materiale tumorale è risultato benigno.

Elisa Isoardi, silenzio e logopedista dopo l’intervento chirurgico

Dopo l’intervento – che l’ha tenuta lontana dal piccolo schermo per qualche settimana – Elisa Isoardi è stata costretta a restare in silenzio per diversi giorni. Dopodiché ha cominciato, con l’aiuto di una logopedista, un duro allenamento alle corde vocali fatto di vocalizzi che hanno rinforzato le sue corde vocali onde evitare infiammazioni e nuovi problemi. Per ragioni di pudore e riservatezza Elisa ha scelto di parlare di questo problema solo in un secondo momento, alcuni mesi dopo l’intervento.