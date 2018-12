Elisa Isoardi flop ascolti La prova del cuoco, Costanzo: “Non è colpa sua”

Ascolti tv La prova del cuoco: Maurizio Costanzo difende Elisa Isoardi

Ormai non è una novità: La prova del cuoco con Elisa Isoardi non decolla. Da quando Antonella Clerici è andata via, il programma di Rai Uno non ha avuto più successo. Quotidianamente viene battuto dalla concorrenza, ovvero da Forum di Barbara Palombelli. Molti, troppi, si sono scagliati contro l’ex compagna di Matteo Salvini. Rea, secondo la maggior parte dei telespettatori, di aver stravolto eccessivamente il cooking show. Non è dello stesso parere Maurizio Costanzo che nella rubrica settimanale che cura su Nuovo ha preso le difese dell’ex modella piemontese.

Le parole di Maurizio Costanzo su Elisa Isoardi

“Può essere che le persone piano piano si siano disaffezionate ai programmi di cucina. D’altronde ci sono tante proposte nei palinsesti e non credo che il calo di ascolti de La prova del cuoco sia colpa di Elisa Isoardi. ovviamente non tutti i fan di Antonella Clerici la seguiranno, ma anche Elisa si porta dietro il suo pubblico dai programmi che ha condotto in precedenza”, ha scritto Maurizio Costanzo.

Il commento di Antonella Clerici sullo show

A proposito degli ascolti deludenti de La prova del cuoco, Antonella Clerici ha invece dichiarato in radio: “Magari ci vuole tempo, è cambiato un po’ tutto. Certo, io sono una conduttrice ‘goduriosa’ molto difficile da sostituire, non ce ne sono tante come me”.