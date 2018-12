Antonella Clerici: ascolti Prova del Cuoco? “Difficile sostituirmi”

Antonella Clerici: gli ascolti bassi de la Prova del Cuoco? “Sono goduriosa e molto difficile da sostituire”

Antonella Clerici, ospite a Tg zero, programma radiofonico in onda su Radio Capital, è tornata a parlare del suo ‘vecchio amore’, il programma La Prova del Cuoco. Incalzata dal conduttore Edoardo Buffoni, ha confessato la sua nostalgia per la trasmissione. Durante la chiacchierata ha anche risposto alla domanda sul calo degli ascolti della nuova edizione targata Elisa Isoardi. “Mi manca molto il contato quotidiano con il pubblico – commenta la Clerici-. Io incontro le persone che mi dicono ‘Con te parlavamo e avevamo questo rapporto…’ Sai 18 anni è come essere una di casa, di famiglia. Però credo che bisogna anche sapere capire quando è il momento di lasciare le cose. In più a me piace anche lasciare quell’acquolina in bocca che crea un po’ di nostalgia.”

I bassi ascolti de La Prova del Cuoco: le parole di Antonella Clerici

Buffoni, dopo aver premesso di non voler aizzare alcuna polemica, le ha chiesto un parere sul calo degli ascolti della nuova stagione de La Prova del Cuoco, guidata da Elisa Isoardi. “Magari ci vuole tempo – riflette Antonella – Sai, queste cose bisogna farle pian piano. Certo io sono una conduttrice goduriosa e molto difficile da sostituire, soprattutto nella golosità. Perché non ce ne sono tante”. La Clerici ha lasciato, come è noto, il popolare cooking show dopo 18 anni. Una scelta dolorosa, ma inevitabile, stando a quanto ha dichiarato in una recente intervista a Domenica In.

L’addio al coocking show: la dolorosa scelta della conduttrice

Ospite di Mara Venier circa un mese fa, la Clerici ha confessato il grande dolore nella scelta di concludere la sua avventura a La Prova del cuoco. Decisione tuttavia non più procrastinabile e, quindi, giusta. Uno dei motivi che l’hanno spinta a prendere una strada diversa è stata la scomparsa dell’amico di Frizzi. La vicenda l’ha convinta a dedicarsi maggiormente ai suoi affetti. Inoltre, ha rivelato di aver presagito un po’ di timore a riguardo di una possibile delusione del suo pubblico perché con il trascorrere degli anni probabilmente sarebbe venuto a mancare un po’ di feeling.