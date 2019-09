Elisa Isoardi è dimagrita grazie a Zenit: la confessione

Come è riuscita a dimagrire Elisa Isoardi? Tutto merito del cane Zenit

Elisa Isoardi ha perso qualche chilo durante l’estate. Ad ammetterlo la stessa conduttrice Rai in un’intervista concessa a Di Più Tv. Durante la stagione invernale, a causa del lavoro a La prova del cuoco, l’ex compagna di Matteo Salvini era ingrassata di ben cinque chili. Un aumento di peso che non ha però creato problemi all’ex Miss Cinema: la Isoardi è sempre stata appagata e soddisfatta, pure con qualche forma più generosa. Ma complice il caldo e la presenza del barboncino Zenit, Elisa è riuscita a perdere tre chili ed ora è più che mai in forma per riprendere il suo posto in televisione, al timone del cooking show di Rai Uno.

Elisa Isoardi ha perso tre chili quest’estate: la rivelazione

“Ho perso tre chili facendo lunghe passeggiate con Zenit”, ha ammesso Elisa Isoardi alla rivista edita da Cairo Editore. La presentatrice ha trascorso le vacanze al mare, con l’amato quattro zampe e le amiche più care. Nessun nuovo amore per Elisa: dopo la fine del lungo legame con Matteo Salvini, la 36enne preferisce concentrarsi sul lavoro in televisione e sulle nuove sfide professionali. Come quella a Ballando con le Stelle: manca ancora l’ufficialità ma sembra ormai certo che l’ex modella sarà una delle concorrenti del varietà di Milly Carlucci. Nell’attesa Elisa si prepara a tornare a La prova del cuoco, dove da lunedì 9 settembre sarà affiancata proprio dall’amato cagnolino incontrato casualmente nel 2014.

Elisa Isoardi: “Con l’amato Zenit ritrovo il mio equilibrio”

Nella nuova edizione de La prova del cuoco ci sarà uno spazio dedicato agli animali. In particolare Elisa Isoardi e il suo staff insegneranno ai telespettatori a preparare ricette per gli animali domestici, partendo dall’uso – ove è possibile – degli avanzi dei nostri pasti. In studio sarà dunque presente il piccolo Zenit, compagno fedele di Elisa da ben cinque anni. Il cagnolino ha cambiato e migliorato la vita della Isoardi, che in passato ha sofferto di solitudine. “Zenit è il mio rimedio più efficace contro lo stress: ogni giorno mi impongo di stare da sola con lui per un paio d’orette. Così ritrovo il mio equilibrio, la mia pace interiore e mi ricarico“, ha assicurato la giovane a Ok Salute.