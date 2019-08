La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha una grande sorpresa: arriva Zenit

La prova del cuoco, Elisa Isoardi annuncia una sorprendente novità: il suo cane Zenit protagonista del programma

Elisa Isoardi è pronta a sorprendere tutti i telespettatori nella nuova edizione de La prova del cuoco. Nel corso della sua intervista per il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice annuncia l’arrivo di Zenit. Stiamo parlando del suo cane, con cui vive quasi in simbiosi. La presentatrice precisa di non voler sembrare matta, ma per lei questo tenero cagnolino rappresenta un angelo senza ali. Una salvezza per la Isoardi, che ha visto vicino l’amico a quattro zampe anche nei momenti difficili. In particolare, racconta di essere stata pure salvata da Zenit. La Isoardi racconta un episodio, durante il quale è svenuta nel bagno di casa sua. A risvegliarla ci ha pensato proprio il cagnolino, abbaiando e leccandole la faccia. Dormono insieme ed Elisa lo porta con sé anche quando deve spostarsi in aereo. E non solo: cura molto bene la sua alimentazione. Ed è proprio per tale motivo che Zenit sarà un protagonista della nuova edizione del programma Rai. La Isoardi, insieme a uno chef specializzato, insegnerà al pubblico a preparare delle ricette per cani e gatti.

La prova del cuoco, ricette per cani e gatti: Elisa Isoardi porta Zenit nel programma

“Questa è la novità: Zenit parteciperà al programma perché da settembre avremo uno “chef dog” che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti”, annuncia la Isoardi nel corso dell’intervista. Il cagnolino, molto educato, sarà protagonista di questa nuova stagione, con grande felicità della sua padrona. Al momento, è previsto uno spazio settimanale di sei minuti, per le ricette dei nostri amici a quattro zampe. “Alla fine potrebbe essere il surrogato di un figlio”, dichiara la Isoardi, parlando del suo Zenit. Un rapporto speciale quello che si è creato tra la conduttrice e il cagnolino, trovato in un allevamento. Per lui cucina e gli dedica “molte attenzioni ai fornelli”, e pertanto non ha potuto non essere contenta per questa grande novità.

Elisa Isoardi a La prova del cuoco: una gran sorpresa per gli amanti di cani e gatti

Una gran bella sorpresa per gli amanti di cani e gatti. Quest’anno La prova del cuoco è pronta a portare una novità decisamente speciale per tutti coloro che possiedono un amico a quattro zampe. Ricette specifiche per loro verranno indicate dalla Isoardi e dallo chef, con la presenza di Zenit. Non ci resta che attendere per assistere a questa nuova edizione.