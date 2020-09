Elisa Isoardi debutta a Ballando, frecciatine sul peso: pubblico furioso

Elisa Isoardi ha fatto finalmente il suo debutto a Ballando con le Stelle 2020. Per la performance della prima puntata la conduttrice Rai ha optato per un appassionante tango con il suo maestro Raimondo Todaro. Un tango che è stato accolto positivamente da pubblico e giurati ma i telespettatori non hanno apprezzato qualche frecciatina di troppo sul peso della presentatrice. In particolare a far scalpore è stato l’invito di Guillermo Mariotto, che ha proposto alla concorrente di Milly Carlucci di fare maggiore attenzione a tavola. Un invito che ha mandato i fan dello show su tutte le furie, tanto che la polemica è divampata su Twitter. “Ma che schifo è dire alla Isoardi di darsi una regolata a tavola?”, ha osservato una telespettatrice. “Hanno avuto il coraggio di dare della grassa alla Isoardi dicendole pure di non mangiare tanto. Non ho parole”, ha aggiunto qualcun altro. In molti hanno gridato al body shaming: “Finitela di rompere alla Isoardi sul cibo e il peso. È bellissima”.

Elisa Isoardi peso: Selvaggia Lucarelli la difende a Ballando con le Stelle

Dopo la frecciatina di Guillermo Mariotto, Elisa Isoardi è stata difesa dal pubblico ma pure da Selvaggia Lucarelli, che ha trovato la conduttrice in forma e pronta a lasciare il segno a Ballando con le Stelle. L’irriverente opinionista ha però invitato la Isoardi a lasciar da parte i gossip e i pettegolezzi dell’ultimo periodo. Rumors che hanno travolto il programma di Rai Uno e che sussurrano di una presunta storia d’amore tra Elisa e il suo maestro Raimondo Todaro. “Concentrati sul tuo percorso di ballo e trovati un fidanzato vero”, ha consigliato Selvaggia, lanciando così pure una bella stoccata a Matteo Salvini, ex storico della Isoardi. Quest’ultima, dal canto suo, ha accettato il suggerimento con il sorriso sulle labbra.

Ballando con le Stelle: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme?

Da settimane Elisa Isoardi e Raimondo Todaro vengono sorpresi dai paparazzi in atteggiamenti piuttosto intimi. Prima la passeggiata mano nella mano per le strade di Roma, poi il bacio fuori gli studi Rai. Per il momento Elisa preferisce glissare sull’argomento mentre Todaro ha ammesso che è nata un’amicizia speciale con la sua allieva. Della serie, se son rose fioriranno…