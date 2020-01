Elisa e Denver, arriva il chiarimento al GF Vip: lui chiarisce i suoi sentimenti

Elisa e Denver si chiariscono dopo lo scontro: al Grande Fratello Vip arriva il momento di tregua

Arriva il chiarimento tra Elisa De Panicis e Andrea Denver al Grande Fratello Vip. I due ragazzi, che in passato hanno avuto un flirt, si sono duramente scontrati nei primi giorni nella Casa. Non sono mancati tra loro critiche e accuse. Non solo, nel corso della puntata di ieri, è avvenuto un acceso scontro. In particolare, Elisa ha accusato il coinquilino, affermando di essere a conoscenza di alcune sue ipotetiche strategie di gioco. Chiaramente Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Denver su queste importanti accuse. Il giovane ha negato il tutto e, nel corso della pubblicità, tra loro lo scontro è andato avanti. Come il pubblico di Canale 5 ha potuto notare, i due hanno verità completamente differenti. Oggi la situazione sembra essere completamente diversa. Il rapporto tra loro pare aver avuto un risvolto positivo, proprio grazie allo scontro avvenuto ieri in puntata. Elisa e Andrea hanno scelto di prendersi del tempo per chiarirsi e sdraiati sul letto sono riusciti ad arrivare a un punto di incontro.

Andrea Denver chiarisce i suoi sentimenti per Elisa De Panicis: “Sei una carissima amica e basta”

“Per me tu sei una carissima amica e basta, non ho nulla da dire di male di te”, dichiara oggi Denver a Elisa al GF Vip. Nella stanza da letto della Casa, Andrea cerca di tranquillizzare la situazione con la fashion blogger e sembra riuscirci. Il ragazzo chiarisce i suoi sentimenti, affermando di voler avere solo un’amicizia con Elisa. La considera una sua ‘carissima amica’, ma niente di più. Oltre ciò, Andrea ci tiene anche a dare qualche consiglio alla De Panicis: “Dosa la tua impulsività, affrontiamoci non pugnaliamoci, vieni da me se c’è qualcosa che non va, con me puoi sempre parlare”. Effettivamente, Elisa si rende conto di non essere stata capace a reagire in modo più tranquillo.

Elisa e Denver chiariscono al GF Vip: una svolta positiva nel loro rapporto

Notando negli occhi di Elisa la sincerità, Denver dichiara: “Esplodi con me, non con gli altri, sfogati con me, sei mia amica”. Bisbigliando, però, la De Panicis ammette di non riuscire a sfogarsi con lui. Dopo le forti accuse che la fashion blogger ha fatto nei confronti di Andrea, la situazione sembra essere ora abbastanza stabile. Ma mentre Denver chiarisce i suoi sentimenti, ancora non si comprende bene cosa prova Elisa. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro nella Casa più spiata d’Italia.