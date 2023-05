Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono diventati genitori: oggi è nato il loro primo figlio. Il nome scelto per il bambino è Niccolò ed entrambi hanno annunciato la lieta notizia attraverso i social network. I due neo genitori hanno condiviso la prima foto insieme al figlio direttamente dall’ospedale dopo il parto, dove appaiono sorridenti e felici. Una notizia che entusiasma tutti coloro che li seguono sui social e i loro più cari amici. Tra questi anche volti del mondo dello spettacolo, da Elisabetta Gregoraci a Caterina Balivo.

“Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola”, queste le parole usate dall’ex marito di Anna Pettinelli per annunciare la nascita del figlio Niccolò. Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina avevano annunciato la dolce attesa a novembre scorso con una bellissima sorpresa. Entrando nel dettaglio, la modella curvy aveva comunicato di essere incinta al suo compagno a San Pietro, a Roma. Qui gli aveva consegnato una scatolina con dentro il test di gravidanza con risultato positivo. L’annuncio era stato seguito dalla reazione di Anna Pettinelli, storica ex di Macchi.

C’è un motivo per cui Elisa e Stefano hanno deciso di chiamare il loro primo figlio Niccolò. La coppia ne ha parlato qualche settimana fa in un’intervista per il settimanale Oggi:

Si chiamerà Niccolò. Da quando lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già. Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa

Oggi l’annuncio sulla nascita del figlio di Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina sta raccogliendo tanti commenti su Instagram da parte dei fan e non solo. Vari volti del mondo dello spettacolo stanno facendo i loro complimenti alla coppia. Scendendo nel dettaglio, figurano i nomi di Serena Rossi, Manila Nazzaro, Caterina Balivo, Georgette Polizzi, Elisabetta Gregoraci, Rudy Zerbi, Pago, Raimondo Todaro, Ermal Meta e Carolyn Smith.

Stefano Macchi ha ritrovato l’amore dopo Anna Pettinelli

La storia d’amore tra Anna e Stefano ha intrattenuto il pubblico di Temptation Island nell’estate del 2019. Infatti, l’ex coppia aveva deciso di prendere parte al reality delle tentazioni per risolvere i loro problemi d’amore. Dopo di che, nel 2022 Macchi e Pettinelli hanno annunciato la rottura definitiva.

Dopo l’addio dato ad Anna, Stefano ha ritrovato subito l’amore con Elisa D’Ospina, precisamente ad agosto di quello stesso anno. Solo qualche mese dopo è arrivato l’annuncio sulla gravidanza della modella.