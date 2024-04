Elio Lorenzoni, che fine ha fatto? Il nuovo amore dopo Belen

Meno di un anno fa, Elio Lorenzoni è improvvisamente diventato il centro dell’attenzione dei media per la sua relazione con Belen Rodriguez. In breve tempo, Belen ha interrotto nuovamente la sua relazione con Stefano De Martino per avviarne una nuova con l’imprenditore bresciano. Questa storia ha riempito le pagine del gossip per mesi, in parte grazie alla grande esposizione che la stessa Belen ha contribuito a creare. Infatti, fin dall’inizio, la showgirl argentina ha pubblicato sui social foto e video insieme all’ex compagno, accompagnati da entusiastiche dichiarazioni d’amore.

Addirittura, dopo solo pochi mesi, Elio ha dato un anello a Belen, con tanto di proposta di matrimonio. Proposta, in realtà, richiesta espressamente dalla Rodriguez. In un’intervista a Domenica In, la showgirl ha raccontato di aver chiesto un anello ad Elio durante un viaggio alle Maldive. Sebbene l’imprenditore fosse inizialmente dubbioso, poiché lei non aveva ancora finalizzato il divorzio da De Martino, alla fine ha ceduto e le ha chiesto di sposarlo. Sempre a Mara Venier, la conduttrice argentina parlava di Elio come un “angelo”, assicurando: “Questo non lo mollo più”.

Poco dopo l’ospitata a Domenica In, Belen è volata in Argentina per festeggiare le feste natalizie insieme ad Elio, i figli Santiago e Luna e il resto della sua famiglia. Tuttavia, la vacanza a Buenos Aires è stata tutt’altro che rilassante. In quei giorni, l’argentina ne ha avute per tutti. Prima, ha litigato duramente con l’ex fidanzato Antonino Spinalbese, per poi prendersela con presunte amanti dell’ex marito Stefano De Martino, come Antonella Fiordelisi.

Non è un caso che, una volta ritornati in Italia, Elio e Belen siano entrati in crisi. Nel giro di poche settimane, i due hanno smesso di apparire insieme sui social, confermando successivamente la rottura ufficiale. Inizialmente, si pensava che la decisione fosse partita da Lorenzoni. Tuttavia, altre fonti hanno rivelato che sia stata la stessa Rodriguez a mettere un punto alla loro relazione. Da allora, l’imprenditore bresciano è completamente sparito dai radar.

Mentre Belen Rodriguez pare aver iniziato una nuova storia con un misterioso ragazzo di nome Angelo, di Elio non si è saputo più nulla. Ma, poco fa, Alessandro Rosica ha finalmente dato aggiornamenti sull’ex compagno dell’argentina. A quanto pare, anche lui sembra aver voltato pagina. Stando a quanto svelato dall’Investigatore Social, adesso, Lorenzoni è impegnato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo, che lavorerebbe come commessa. Insomma, l’amore tra Belen e Elio è ormai un lontano ricordo per entrambi.