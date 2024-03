“Io, De Martino e Belen: ecco la verità”. Rivelazioni della Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, in una lunga intervista concessa a Chi Magazine, ha fatto il punto sulla sua situazione sentimentale ed ha chiarito alcune voci alquanto curioso relative al passato, come ad esempio quella riguardante un presunto flirt con Stefano De Martino. La schermitrice salernitana, inoltre, ha parlato della sua nuova esperienza tv, quella della sua partecipazione a Pechino Express, in partenza il 7 marzo su Sky Uno. Nel programma fa coppia con Estefania Bernal.

Capitolo Stefano De Martino. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, di recente, aveva affermato che Belen aveva scoperto che l’ex marito aveva avuto una frequentazione con la Fiordelisi. Quest’ultima smentì e disse che avrebbe denunciato. Rosica controbatté e sostenne di avere come prova le chat della modella argentina. Quindi? “Io finita nella lista delle donne di De Martino quando stava con Belen? Non sono mai stata con ragazzi sposati e non sono mai stata con De Martino”, ha assicurato la schermitrice campana a Chi Magazine. Chissà dove sta la verità.

Durante la sua avventura al GF Vip divenne protagonista assoluta del reality, non sempre in positivo (anzi), per la love story sbocciata con Edoardo Donnamaria. Fu un perpetuo psicodramma di gelosie e liti. Concluso il programma i due proseguirono per qualche settimana la relazione in privato (si fa per dire, visto che un giorno sì e l’altro pure postavano sui social le loro faccende). L’amore però, alla fine, sfiorì. Cosa ha commentato l’influencer al riguardo?

“Appena usciti ci sembrava di vivere un film, eravamo molto presi. Ma non è andata come speravamo, oggi mi sento migliore anche grazie a questa esperienza”.

Nella sua vita poi è arrivato Gugliemo Vicario, calciatore in forza al Tottenham, squadra della premier league inglese. Pure questa relazione, però, non ha funzionato. Dopo un paio di mesi l’addio- Si è mormorato di non meglio precisati tradimenti. La diretta interessata ha smentito tale scenario. “Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta a settimana”, ha spiegato la Fiordelisi.

La conoscenza è stata tenuta riservata fino a Capodanno:

“Quando sono partita per Pechino Express lui aveva cominciato a scrivermi, ma non gli avevo risposto e, così, ho fatto uno screenshot di una sua foto per ricordami e, al mio ritorno, gli ho risposto. Mi ha corteggiata, mi ha detto ‘vieni a trovarmi. Ho cercato di mantenere la storia riservata, ma, a Capodanno siamo stati insieme e sono uscite delle foto su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi”.

E oggi? Chi c’è nel cuore della giovane salernitana? Nessuno. “Mai stata più single di così”.

L’esperienza a Pechino Express

Con Chi Magazine ha infine parlato dell’avventura nel programma Sky, descrivendola come “un’esperienza forte”, che l’ha fatta crescere sotto diversi punti di vista. Le registrazioni del reality si sono già concluse. La messa in onda è prevista a partire da giovedì 7 marzo su Sky Uno.

“Prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un’unghia, adesso capisco la fortuna che ho. A Pechino si vedrà pochissimo la ‘vecchia’ Antonella”, ha concluso l’influencer, riferendosi ai suoi trascorsi gossippari al GF Vip e non solo.