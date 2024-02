Antonella Fiordelisi e le corna di Vicario: “Ora parlo io”

È ufficialmente finita tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario. L’influencer e il portiere del Tottenham hanno avuto una frequentazione durata circa due mesi, finita improvvisamente poche settimane fa a seguito della diffusione di alcune foto dello sportivo con un’altra donna. Sebbene i due non siano mai usciti allo scoperto, l’ex vippona aveva lanciato diversi segnali sui social, attraverso foto e dediche. Inoltre, era anche andata più volte a Londra, dove vive e lavora Vicario, documentando il tutto nelle sue storie Instagram. Infine, a seguito del gossip che l’aveva coinvolta con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, aveva confermato ufficialmente il flirt con il portiere ai microfoni di Fanpage.

Ad ogni modo, alcune settimane fa, Vicario è volato a Dubai per un viaggio con gli amici. Durante la vacanza, è stato beccato mentre baciava una misteriosa ragazza bionda. Da lì, hanno iniziato a diffondersi diverse voci di presunte corna da parte del portiere nei confronti della Fiordelisi. La rottura è stata poi confermata dal portale di Fabrizio Corona, “Dillinger News”, sostenendo che sarebbe stato lo sportivo a voler chiudere la storia. Ebbene, dopo giorni di silenzio, Antonella ha finalmente fatto chiarezza e spiegato cosa sia realmente successo con Guglielmo Vicario.

L’influencer ha rilasciato un’intervista a Luke Marani, imprenditore digitale che vanta un grande seguito sui social. Nel suo podcast, la Fiordelisi ha parlato a cuore aperto della frequentazione con il portiere, negando qualsiasi tipo di tradimento. Anzi, nonostante sia finita, Antonella ha avuto solo parole d’affetto per lui:

Perché è finita con Vicario? Non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata. È una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata!

Dopodiché, la Fiordelisi ha parlato nuovamente della questione sul suo canale broadcast, smentendo ancora una volta le presunte corna: “Lo so che piacerebbe a tutti poter dire cose che non sono mai successe, ma in realtà non sono mai stata cornificata, anzi. è stato un ragazzo splendido ed entrambi abbiamo bellissimi ricordi di 2 mesi indimenticabili. Basta con le fake news”. Insomma, l’ex gieffina ha solo bei ricordi del tempo passato con Vicario. Diverso è il discorso per il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria.

Antonella ed Edoardo, dopo essersi conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, sono stati insieme per diversi mesi prima di lasciarsi bruscamente lo scorso giugno. Sebbene abbia definito la storia con Donnamaria la più importante della sua vita, allo stesso tempo, ha anche accusato l’ex di non averla mai messa al primo posto. Secondo la Fiordelisi, il volto di Forum ha sempre dato priorità ad amicizie sbagliate, portando la loro relazione ad un punto di non ritorno.