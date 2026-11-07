Eliminazione e fuga di Alex Belli al GF Vip, le reazioni incredule dei personaggi famosi sui social

Televoto con sorpresa durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 6 novembre: Alex Belli è stato eliminato, nonostante i pronostici lo davano quasi certamente salvo. L’attore parmense ha perso al fotofinish contro Valeria Marini. Diversi personaggi famosi affezionati al reality più spiato d’Italia hanno commentato increduli l’accaduto sui social. Tra questi Francesco Oppini, Tina Cipollari, Emanuela Tittocchia, Jessica Morlacchi e Stefania Orlando. Un altro fatto piuttosto eclatante accaduto in diretta è stata la fuga di Belli dallo studio del programma dopo l’eliminazione, con Ilary Blasi che è rimasta basita.

Grande Fratello Vip: Alex Belli eliminato a sorpresa, le reazioni dei vip sui social

Televoto amaro per Alex Belli. Andreas Muller si è salvato con il 36,74% dei voti, Giulia Provvedi con il 23,45% e Valeria Marini con il 19,99%. L’attore ha invece avuto un indice di gradimento del 19,82% ed ha dovuto salutare la Casa più spiata d’Italia. Sui social molti utenti sono rimasti sbalorditi. Hanno commentato la vicenda anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo.

“Non ci posso credere, è uscito Alex. No Grande Fratello, io esco”, ha scritto Tina Cipollari, riecheggiando il suo famoso motto di Uomini e Donne (“Maria, io esco”). Anche Stefania Orlando, che conosce molto bene il reality essendo un’ex concorrente del GF Vip, ha espresso tutta la sua incredulità su X: “Non posso credere che abbiano preferito salvare Giulia e sia uscito il Man. Io sono scioccata“.

Sulla questione è intervenuto anche Francesco Oppini: “L’eliminazione di Alex Belli dal GF Vip equivale ad affossare un’edizione già molto discutibile. Non si può consegnare uno dei programmi bandiera di Canale 5 alle ship. Lo show adesso è finito, ma finito del tutto“. Lapidaria Emanuela Tittocchia: “Ma è assurdo”. Anche Jessica Morlacchi ha riferito di credere che il risultato del televoto non sia stato equo, affermando che l’attore ha fatto bene a fuggire dallo studio dopo l’eliminazione. “Assolutamente non doveva uscire, ha fatto bene ad andare via”, ha scritto la cantante.

In effetti Alex Belli, al di là delle simpatie o delle antipatie, è un personaggio che si è speso molto per alimentare le dinamiche del reality. E mai come in questa edizione fiacca del GF Vip ce n’era bisogno.

La fuga dallo studio, Ilary Blasi basita: “Ha sbroccato ed è scappato”

Belli, dopo aver abbandonato la Casa, è stato accolto in studio da Ilary Blasi, Cesara Buonamici, Selvaggia Lucarelli e il pubblico. Inizialmente si è seduto sulla poltrona a lui riservata, poi il colpo di scena: Blasi ha aperto il nuovo televoto chiedendo all’attore un’opinione. Di tutta risposta il 43enne si è alzato, ha baciato la mano alla conduttrice, ha salutato le due opinioniste e ha detto di non avere intenzione di dare il suo parere su dinamiche scontate. “Vuoi qualcosa che non sia scontato Ilary? Io ringrazio tutti voi, ringrazio te Ilary, che sei la padrona di casa, ringrazio anche le favolose opinioniste, Selvaggia e Cesara. Però io non starò su quella seggiola a commentare questo programma con questi concorrenti così scontati. Io esco da dove sono entrato. Ciao, buona serata”, ha tagliato corto Belli che è poi sparito dalla scena.

“Ma dove vai, torna qui! Fa il giro, poi torna e si rimette seduto? Ma vi aveva avvisato che avrebbe fatto questo? Ma qui sono tutti matti”, la reazione di Blasi, che ha poi informato gli altri gieffini rimasti in gioco che “Alex ha sbroccato ed è scappato via, dicendo che siamo tutti noiosi”. Jonathan Kashanian ha spiegato alla conduttrice che poco prima Alex gli aveva confessato l’intenzione di tagliare la corda: “A me aveva solo detto che non sarebbe rimasto a fare l’opinionista. Io gli ho detto che gli sarebbe toccato questo. Lui mi ha detto che non ce la faceva. Tra l’altro non ha nemmeno il telefono, perché l’ha lasciato a casa sua. Il suo cellulare ce l’ha Delia a Milano“.

Cesara Buonamici, al pari di Blasi, è rimasta attonita. Selvaggia Lucarelli invece no. Anzi, si aspettava un finale simile della vicenda: “Questo è stato il suo ultimo colpo di teatro. Lui doveva uscire in questa maniera”. Infine Ilary ha ironizzato su quanto accaduto: “Questa è stata una serata molto strana, davvero ingarbugliata, sali e scendi come sulle montagne russe. Il colpo di scena finale… Alex Belli che ha abbandonato lo studio del GF Vip. Ma dov’è andato? Me lo cercate per favore. Offro un posto qui con noi in studio a chi mi trova Alex“.