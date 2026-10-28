Bufera sul Gf Vip, Codacons chiede di annullare il televoto: “Lite pianificata tra Alex Belli e Roncaccia”

Nuovo attacco del Codacons al Grande Fratello Vip e nuova richiesta all’Agcom di intervenire per annullare il televoto del reality chiuso lunedì 26 ottobre. Al centro del caso c’è la furibonda lite avvenuta il 23 ottobre tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. I due concorrenti sono arrivati faccia a faccia, con gli animi che si sono scaldati parecchio nel corso della diretta in prime time su Canale 5. Ma secondo il Codacons, che ha citato alcune esternazioni rilasciate da Roncaccia dopo l’alterco, tutto sarebbe stato un teatrino inscenato al fine di movimentare le dinamiche della Casa più spiata d’Italia, per ottenere più share.

Codacons contro il Grande Fratello Vip, chiesto l’annullamento del televoto: “Lite pianificata tra Belli e Roncaccia”

Il Gf Vip è di nuovo finito nel mirino del Codacons, che ha deciso di portare il televoto della puntata del 26 ottobre davanti all’Autorità per le Comunicazioni, chiedendo l’intervento di Mediaset. Tutto ruota attorno alla rissa sfiorata tra Belli e Roncaccia durante la puntata del 23 ottobre. Dopo la discussione, entrambi gli inquilini sono stati spediti al televoto.

“Tuttavia – scrive il Codacons – come emergerebbe dalle dichiarazioni di Alessandro Roncaccia riprese dalle telecamere e riportate da numerose testate, la lite non sarebbe stata spontanea ma pianificata a tavolino dai due concorrenti, che avrebbero deciso di inscenare un finto scontro tra “uomini alfa” (come da loro dichiarazioni) per ottenere maggiore visibilità all’interno della trasmissione”.

“Al di là del trash e del cattivo gusto che contraddistingue da sempre il Gf Vip – prosegue l’ente – il problema che si pone ora è quello della correttezza verso i telespettatori. Gli utenti sono stati infatti chiamati a spendere soldi per esprimere la propria preferenza attraverso il televoto sulla base di dinamiche che apparirebbero non solo non autentiche, ma addirittura studiate a tavolino. Una “presa in giro” dei telespettatori che lede la loro buona fede e ha determinato un danno economico per chi ha speso soldi per televotare i concorrenti, e che finisce ora al vaglio dell’Agcom”.

Il Codacons ha concluso spiegando di aver presentato un esposto all’Autorità per le Comunicazioni e di aver chiesto di avviare un’indagine sulla vicenda al fine di verificare possibili irregolarità a danno degli utenti e valutare eventuali sanzioni nei confronti di Mediaset. All’azienda di Cologno Monzese è invece stato chiesto di fornire immediati chiarimenti e di restituire ai telespettatori quanto speso per l’sms. Al momento il Biscione non ha in alcun modo commentato l’azione promossa dal Codacons.

Cosa è accaduto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Come accennato tutto ruota attorno allo scontro tra Belli e Roncaccia del 23 ottobre. L’attore parmense ha attaccato il modello, affermando di ritenere non credibile il suo atteggiamento nei confronti di Piera Meloni. Il giovane ha risposto per le rime, ricordando a Belli il ‘triangolo’ di cui fu protagonista insieme a Soleil Sorge e Delia Duran durante il Gf Vip 6. Una menzione che ha fatto infuriare Alex. Si è così arrivati alla rissa sfiorata.

Nelle ore successive, però, Roncaccia, conversando con Marina La Rosa, ha confessato che Belli avrebbe proposto a lui e ad Alessandro Varsi un “dissing tra maschi alfa” da inscenare nel corso della diretta in prime time. Il modello ha aggiunto di aver interpretato quell’invito come uno scherzo, niente di più. In altre parole non ha ammesso apertamente di aver pianificato la lite.

Si arriva a lunedì 26 ottobre. Durante la diretta Ilary Blasi richiama Belli e Roncaccia. Ma scoppia un nuovo scontro tra i due, al quale partecipa anche Alessandro Varsi. Il marito di Delia Duran va fuori di sé, abbandona la mystery room e apre la porta antipanico del giardino. Nel frattempo viene chiuso il televoto, quello su cui il Codacons ha posto attenzione. Al voto c’erano Belli, Roncaccia, La Rosa e Valeria Marini, con quest’ultima indicata come prima candidata all’uscita.