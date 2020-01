Eliminati Amici Federico bocciato, doccia fredda per Stefano: puntata movimentata

Amici 19, le ultime news sui possibili eliminati della prossima puntata

Le ultime news sulla registrazione di Amici 19 vengono direttamente dal Vicolo delle News, che già ci ha svelato chi saranno gli ammessi nella prossima puntata. Le talpe hanno anche spiegato che per alcuni concorrenti la registrazione non è andata per niente bene perché ha messo seriamente a rischio la loro permanenza all’interno del programma e reso ancor più difficile, in alcuni casi quasi impossibile, la corsa al Serale. Veniamo subito alle anticipazioni.

Federico Pietrucci bocciato: l’esame per il Serale si conclude con un nulla di fatto

Il primo “no” che farà molto discutere sarà senz’altro quello dato a Federico Pietrucci, finora sempre apprezzato dai professori con voti molto alti: il ballerino si è presentato dinanzi alla giuria esterna proprio in virtù delle valutazioni ricevute, e il risultato è stato un “no” secco sin dalla prima esibizione. Non sappiamo se Federico abbia ballato male o se ci sia qualcos’altro sotto: il Vicolo non dice molto al riguardo e dovremo aspettare la puntata di sabato. E non è finita qui.

Serale Amici 19, chi rischia grosso e potrebbe non farcela

Sabato Martina sosterrà il suo esame di sbarramento e riuscirà a superarlo nonostante le polemiche degli ultimi giorni. Visto che la squadra di Gaia Gozzi perderà nuovamente, alla Beltrami toccherà rifare l’esame e pur superandolo nuovamente purtroppo riceverà solo quattro “sì”: è chiaro che a queste condizioni l’esame di ammissione al Serale si fa sempre più lontano. A non giocarsi la possibilità di esibirsi dinanzi alla giuria esperta potrebbe essere anche Stefano Farinetti che ha superato l’esame di sbarramento solo grazie ai professori di Ballo: quelli di Canto hanno tutti votato contro. Gli altri esami spettavano a Gaia, che ha superato il suo, e a Javier Rojas che non si è esibito in quanto infortunato. Riusciranno Martina e Stefano ad accedere all’esame di ammissione?