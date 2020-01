Anticipazioni Amici, su eliminazione Martina interviene Maria: “Dimostra contrario”

Anticipazioni Amici: Martina Beltrami prossima eliminata dopo Skioffi?

Ad Amici 2020 presto potremmo assistere a un’altra importante eliminazione. Domani sarà registrata la puntata che andrà in onda sabato e stando a quanto accaduto recentemente la prossima eliminata potrebbe essere Martina Beltrami che si è attirata le antipatie del pubblico dopo aver attaccato Francesco Bertoli e Giulia Molino. Non ne siamo sicurissimi, perché in fondo Martina è una brava cantante, ma considerando che i posti sono solo dieci e che è stato eliminato Skioffi proprio per le pochissime maglie a disposizione il Serale potrebbe non spalancare le porte alla ragazza.

Martina eliminata da Amici 19: le anticipazioni sulla prossima registrazione

Conta poco che si siano riformate le squadre: i professori sembrano essere convinti dei loro nomi, ed è probabile che ognuno di loro – ne sono sei – abbia già un cantante o un ballerino a cui dare la maglia; oltre alle maglie dei sei preferiti ne ha presa una anche Nyv, e i conti son presto fatti: restano da distribuire tre maglie che dubitiamo saranno assegnate con estrema facilità. Non è da escludere in effetti che già nella puntata di domani a uscire sarà non solo Martina ma anche qualche altro veterano della trasmissione.

Maria De Filippi parla con Martina: “Dimostra il contrario”

A sentirsi sconfortata è la stessa Beltrami che – come si vede nel seguente video pubblicato su Instagram – nel parlare con Maria De Filippi ha mostrato tutte le sue perplessità su una sua eventuale eliminazione: “Non penso sia drammatico – queste le sue parole sulla possibilità di uscire –, penso che non me lo merito”. A rincuorarla, la stessa Maria: “Ti sentirai magari un po’ sola all’inizio e poi piano piano inizierai a pensare ‘Forse non sono l’unica che è uscita’. Dimostra il contrario [cioè che non merita di uscire, ndr] dimostra il contrario”.