Amici 19 nuove squadre, cambia tutto prima del Serale: Martina delusa

Squadre Amici 19, Giulia e Gaia chiamate a rifare le loro scelte: cambia tutto a un passo dal Serale

Dopo la puntata di sabato scorso, Gaia Gozzi e Giulia Molino sono state chiamate a rifare da zero le squadre di Amici 19. Le due cantanti sono ancora i due capitani delle squadre e hanno fatto le loro scelte una alla volta fino al completamento della squadra. Un’opportunità che gli autori hanno voluto dare ai ragazzi forse per la polemica sollevata da Skioffi, forse perché sono entrati due nuovi ballerini o forse perché alcuni non riescono mai a esibirsi. E, sempre forse, cambiando squadra potrebbero convincere l’altro capitano a schierarlo nella sfida a squadre. Nel daytime di Amici 19 in onda su Canale 5 abbiamo quindi scoperto le due nuove squadre della classe. Giulia ha scelto, in ordine, questi allievi: Nyv, Federico, Francesco, Nicolai, Valentin, Stefano, Angelo. Le scelte di Gaia invece sono state queste: Javier, Talisa, Matteo, Jacopo, Francesca, Martina, Karina.

Amici 19, le nuove squadre: tutti i cambiamenti di Gaia e Giulia

I cambiamenti sono stati pochi, i due capitani nella maggior parte dei casi hanno scelto chi già era presente in squadra e si sono divise i nuovi ballerini. In un secondo momento, le cantanti hanno avuto la possibilità di fare dei cambi. Giulia non ha avanzato richieste, mentre Gaia avrebbe voluto Nyn, che però ha rifiutato perché preferisce portare a termine il percorso con la squadra con cui lo ha iniziato. Sempre Gaia poi ha proposto lo scambio tra Karina e Stefano, e quest’ultimo era d’accordo perché nella squadra di Giulia discuteva troppo. Anche Karina ha preferito tornare nella squadra di Giulia, quindi lo scambio è andato a buon fine. Le scelte per le nuove squadre di Amici hanno generato qualche malumore. Se Stefano è stato ben contento di cambiare, Martina Beltrami non ha gradito che Gaia abbia scelto Francesca prima di lei.

Martina delusa da Gaia perché scelta quasi per ultima: cosa è successo ad Amici

Martina è corsa nello spogliatoio decisamente delusa e amareggiata, ma Gaia le è andata dietro chiedendole cosa stesse succedendo. E Martina ha risposto così: “È stato un po’ umiliante sinceramente. Hai scelto Francesca prima di me, perché?”. Gaia ha provato a spiegarle che le scelte sono state prese dalla squadra e non solo da lei. Le due comunque sono molto amiche, così come anche con Talisa che si è unita a loro poco dopo. Talisa e Gaia hanno spiegato a Martina che la scelta è ricaduta prima su Francesca perché artisticamente è più pronta di lei e ha una maggiore consapevolezza di sé stessa. Queste spiegazioni non hanno convinto del tutto Martina, che ha continuato a starsene per conto suo. Scopriremo domani se Maria De Filippi riuscirà a risanare questa piccola crepa nella squadra di Gaia.