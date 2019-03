Elia Fongaro ritorna dalla famiglia dopo la storia con Jane: il messaggio

Gf Vip, Elia Fongaro lascia Roma per riabbracciare il fratello: un week-end speciale

Elia e Jane non si vedono da circa un mese. Non hanno tentato di ricucire il rapporto: continua a esserci stima reciproca, è vero, ma solo quella. L’amore è scomparso come per magia. Single ma entrambi felici. Su Instagram Elia Fongaro ha fatto sapere che sta passando un bellissimo capitolo della sua vita e che ha incontrato la sua famiglia, dopo il lungo periodo passato a Roma: “Home. Family weekend. Non vedevo l’ora di rivederti, peste! Mi sei mancato!”. La peste è il suo fratellino. E no, Elia non ha lasciato definitivamente la capitale trasferendosi dai genitori: è ritornato a casa solo per il fine settimana, terminato il quale, dovrà portare avanti alcuni impegni lavorativi. Dopo il Grande Fratello Vip è sempre impegnatissimo!

Elia e Jane, non ci sarà nessun futuro: l’attrice felice da single

Periodo stra-positivo anche per Jane Alexander, che su Instagram ha fatto sapere che le è capitato qualcosa di veramente speciale: “La mia giornata ha preso una piega completamente diversa. Tutto andava già bene, non posso assolutamente lamentarmi: sono stata al lago, ho mangiato bene, sono in buona compagnia… ma sono passata sotto a un treno! Il mio papà mi diceva sempre che se tu passi sotto a un ponte, e sopra quel ponte sta passando un treno, questa cosa ti porterà fortuna. Ed è quello che è successo a me”. Oggi non ha ricevuto insulti, come invece è accaduto recentemente.

Gossip Grande Fratello Vip: cos’è successo agli altri personaggi?

Jane ed Elia non sono più una coppia, Benedetta e Stefano non sono mai stati davvero una coppia. Adesso il modello è ritornato dalla sua Dasha e sui due è stata inventata persino una storia pur di infangarli! Vivono invece un amore puro Francesco Monte e Giulia Salemi. In pochi avrebbero scommesso su di loro e invece sono riusciti a sorprendere tutti.