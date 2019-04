Elia Fongaro sorprende: “Mi dispiace, non è sempre facile”

Grande Fratello Vip, Elia Fongaro non si ferma: un futuro roseo per l’ex velino di Striscia la Notizia

Elia Fongaro è concentratissimo sul lavoro. Vuole diventare un attore con la “a” maiuscola. Anche Jane Alexander ha sottolineato questa sua passione, spiegando che probabilmente la sua “ambizione da ragazzo” lo ha portato a essere meno presente. Elia, però, non vuole assolutamente tornare indietro. Non ci sarà infatti nessun ritorno di fiamma con Jane. E nemmeno quest’ultima intende ricominciare una storia con lui. Strade separate e progetti che vanno avanti. Dopo il Grande Fratello Vip, le opportunità lavorative non sono mancate. Ora Elia ha chiarito quello che intende fare e ha spiegato che sta facendo parecchi sacrifici per raggiungere il suo obiettivo.

Cosa sta succedendo a Elia Fongaro? La spiegazione dell’ex gieffino

“Non sono scomparso, anzi: sono più attivo che mai – ha detto Elia Fongaro su Instagram –. Per me questo è un periodo di forte cambiamento, di crescita personale e di dedizione per quello che ho scelto di fare, di essere e di diventare. So che mi vorreste più presente e più attivo, ma non mi è sempre possibile. È primavera ed è tempo di seminare per un futuro che mi auguro porterà piano piano, seme dopo seme i suoi frutti”. Un messaggio scritto proprio nel giorno in cui Jane Alexander ha fatto un tatuaggio significativo…

Elia e Jane, nessun ritorno di fiamma: la confessione

In quest’ultimo periodo c’è stata anche una guerra tra i fan di Jane e quelli di Elia, che non è rimasto indifferente a tutto ciò: “Mi dispiace tanto vedere molte persone che non apprezzano questo e che hanno scelto di non seguirmi più, ma questa è la strada che mi sono scelto e la linea che intendo portare avanti, e vi assicuro che non è sempre facile. Vi abbraccio forte tutti, grazie del supporto costante!”.