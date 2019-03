Elia e Jane, guerra tra fan: “Meriti di meglio, una donna vera” e lei risponde

News Elia Fongaro e Jane Alexander, l’attrice attacca sui social

Dopo l’intervista a Pomeriggio 5, Jane Alexander è stata travolta dalle critiche e (purtroppo) dagli insulti. Fin quando una critica resta rispettosa e non va a colpire la famiglia può essere accettata, ma quando diventa qualcosa di offensivo assolutamente no. Va respinta. È quello che ha fatto l’attrice, che su Instagram ha scritto: “L’ho già detto, ma lo ripeto. Haters Gonna Hate. Sembra che sui social criticare, giudicare, parlare male, scrivere cattiverie assurde, robe che fanno male, anche se facciamo finta di no, sia il passatempo di tanti. Così tanti che uno si chiede se vengono pagati per sputare sentenze e dire cose orribili, cose che se le dicessero a loro o ai loro amici, alla loro famiglia… lasciamo stare. E non si tratta di un fenomeno rivolto solo ai personaggi pubblici che ‘se stanno sui social si devono aspettare di essere criticato/a’, ma a tutti. E non tutti hanno la forza di reagire, di fre…sene”.

La confessione di Jane Alexander: gli odiatori la smetteranno?

L’ospitata da Barbara d’Urso ha fatto inferocire i suoi detrattori, ai quali ha fatto una confessione: “Io per esempio faccio quella che ci ride su, che se non hai gli haters non sei nessuno, ma non è così. Ci sono stata male, tanto, ora forse un pochino meno, ma tant’è. Insomma, non parlo solo per me, ma in generale, pensateci. Pensate a cosa siete diventati. Avete pure un nome: Haters. Odiatori. Ma sul serio vi piace essere così?”. Basteranno queste parole per fermarli?

Scontro tra fan di Elia e fan di Jane

Su Instagram è in corso una vera e propria guerriglia tra sostenitori di Elia Fongaro e quelli di Jane Alexander. I fan dell’ex Velino hanno apprezzato molto la decisione di non parlare dell’ultima intervista della sua vecchia fiamma: “Non permettere mai alle persone di trattarti come uno straccio. Tu puoi andare a testa alta, lei no. Meriti di meglio, meriti una donna vera. Meriti una persona che ti appoggi e che tu non sia solo un giocattolino”; “Tu sei tu e non mi hai delusa. E io sono così fiera di te”; “Sono solo obiettiva: è evidente che Jane era più presa da questa situazione. Inoltre penso che ci sia qualcosa ancora di non detto dalla medesima”. I fan dell’Alexander, invece, hanno fatto sentire la loro vicinanza dopo la valanga di insulti ricevuta: “Per quanto tu ti stia facendo le spalle larghe, nessuno deve permettersi di entrare in merito a situazioni e fatti che conosci solo tu”; “Hai tantissime persone che ti sostengono e ti vogliono bene. Cerca di concentrarti su questo”; “È veramente vergognoso leggere commenti cattivissimi verso una persona che è sempre stata sé stessa nel bene e nel male”.