Jane Alexander nuovo tatuaggio: parole importanti dopo Elia (FOTO)

Jane Alexander ha un nuovo tattoo: sulla pelle parole importanti dopo la fine della relazione con Elia Fongaro

Per Jane Alexander non è stato facile chiudere definitivamente la sua storia d’amore con Elia Fongaro. Tra i due, dopo il Grande Fratello Vip, le cose non sono andate per il meglio tanto che, alla fine, è stata lei in persona a decidere di mettere un punto alla loro frequentazione. Adesso, comunque, l’attrice di Elisa di Rivombrosa appare decisa a voltare pagina ma, come dimostra l’ultimo tattoo fatto, non ha intenzione di trascurare lei stessa o la sua felicità. Jane Alexander, accompagnata da Benedetta Mazza, ha tatuato oggi sul dito indice una frase, “Happy at last”, ovvero: “Finalmente felice”. Inutile dire che, dopo tutto quello che è successo, molti sono stati quelli che hanno ricollegato la cosa alla rottura con Elia Fongaro.

Jane Alexander mostra ai follower il nuovo tatuaggio: la foto

Il nuovo tatuaggio di Jane Alexander ha forse a che fare con la sua vita dopo Elia Fongaro? I fan dell’attrice, sopratutto quelli che l’hanno seguita al Gf Vip, sembrerebbero non avere dubbi al riguardo. La sua frase, però, potrebbe voler dire qualsiasi cosa. I motivi che hanno spinto Jane a fare il nuovo tattoo e il significato stesso di questo segno indelebile sono tutte cose che solo lei potrà, un giorno e se vorrà, spiegare meglio ai suoi fan. Intanto, su Instagram, la Alexander si è limitata a condividere la foto del tatuaggio, e chissà se un giorno rivelerà mai perché, tra tutte le frasi, abbia scelto proprio questa.

Jane Alexander a Pomeriggio Cinque: “Con Elia non ero felice”

Jane Alexander, intervistata da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, qualche settimana fa su Elia Fongaro e sulla decisione di lasciarlo ha dichiarato: “È stata una scelta mia. Non è che io mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene. L’ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta per me. Non ero felice con lui, non lo ero più”.