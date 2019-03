Elia Fongaro dopo l’intervista di Jane a Pomeriggio 5: lunga lettera

View this post on Instagram

Tanti sono i pensieri, le emozioni e le parole che di pancia vorrei vomitare al Mondo.. io penso che ognuno di Voi abbia il diritto di esprimere un’opinione e di avere la propria idea a riguardo ma mi piacerebbe molto anche che ognuno di Voi rispettasse la mia scelta e la mia volontà di mantenere riservatezza e non di rendere di dominio pubblico fatti e questioni prettamente privati. Io il mio punto di vista e la mia posizione l ho gia espressa e manifestata in un’intervista che ho rilasciato e con quella intendo porre fine alla questione. Sono consapevole che molti di voi possano non condividere ma questa è la mia posizione e vi chiedo di rispettarla. Vi chiedo solo Scusa se vi ho deluso ma la Vita non è sempre quella che ci si aspetta e gli eventi non hanno sempre il corso che si vorrebbe. . . Io sono questo nel bene e nel male, non si può piacere a tutti e non è mia intenzione farlo. ‘’Chi mi ama mi segua’’ cit. si dice, ebbene così sia, altrimenti grazie comunque di tutto quello che mi avete dato e trasmesso in questi mesi e si va avanti #unfollowelia . . È primavera, la Natura si risveglia e io vorrei a polmoni pieni cominciare a respirare tutta questa nuova Energia . . Buon lunedì, buongiorno e buona settimana a tutti Voi che siete stati il mio sostegno in questi mesi: grazie grazie comunque a prescindere di tutto! . . #atestaalta #riservatezza #privacy #primavera #mare #energia #sole . . #newbeginning . . #teamelia #eliastory #eliafongaro