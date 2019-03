Elia Fongaro contro Jane: “Mi ha detto addio via social, che caduta di stile”

Elia Fongaro parla per la prima volta della rottura con Jane Alexander

Dopo giorni di silenzio arrivano finalmente le prime parole di Elia Fongaro sulla rottura con Jane Alexander, conosciuta lo scorso autunno al Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la notizia non ha nascosto in un’intervista concessa al settimanale Vero dolore e sofferenza per quanto accaduto. Soprattutto perché la separazione è avvenuta, a detta di Elia, come un fulmine a ciel sereno e per volontà dell’attrice inglese. “C’erano alcune divergenze di vedute tra noi. Non entro nello specifico perché, pur essendo un personaggio pubblico, credo che alcuni aspetti della vita privata vadano preservati. Quel che contesto e che non posso accettare è quel suo post su Instagram. Mi ha lasciato agghiacciato”, ha dichiarato il 27enne.

Elia Fongaro: “C’erano delle divergenze ma non fino a quel punto”

“Mi aveva inviato una preview e poi quel post l’ha effettivamente pubblicato. C’erano alcune divergenze tra di noi, ma non credevo fossimo a quel punto. Si era risentita, per esempio, perché quel giorno ero andato al mare a casa di un mio amico per provare un’automobile. Quando mi aveva inviato l’anteprima del post, le avevo detto di non fare polemica e l’avevo invitata al lago per l’indomani“, ha spiegato Elia Fongaro. “Mi restano un po’ di perplessità a proposito del suo modo di agire. È una donna di 46 anni, forse non aveva ragione che sosteneva che lei fosse la più matura tra i due. Per me resta una persona straordinaria ma agire in quel modo mi sembra sia una caduta di stile. È una donna che invece avrebbe tanto da insegnare”, ha aggiunto.

Elia Fongaro pronto per Hollywood, Jane torna con Gianmarco?

Ora Elia vuole concentrarsi sul lavoro: negli scorsi giorni è stato a Londra, dove ha avuto un colloquio con un’agenzia internazionale e un produttore di Hollywood. Il modello non ha mai nascosto il desiderio di diventare un attore: riuscirà a realizzare il suo sogno? Nel frattempo Gianmarco Amicarelli, ex fidanzato di Jane Alexander, si è detto disponibile a rivedere la star di Elisa di Rivombrosa: tornerà l’amore tra i due?