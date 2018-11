Elia Fongaro a Domenica Live: “Innamorato di Jane Alexander? Non corriamo”

Elia Fongaro da Barbara d’Urso: cosa ha detto su Jane Alexander al Grande Fratello Vip

Elia Fongaro è sbarcato a Domenica Live dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. Inevitabili, da parte di Barbara d’Urso, le domande su Jane Alexander. La conoscenza tra l’ex Velino di Striscia la notizia e l’attrice di Elisa di Rivombrosa è stata interrotta troppo presto e per questo i diretti interessati preferiscono non correre. E lo stesso Elia a ribadire il concetto nello studio di Canale 5: “Innamorato? Non corriamo più del dovuto. Ho conosciuto una persona speciale”. Il modello veneto ha poi ribadito le sue scuse a Gianmarco, l’ormai ex fidanzato di Jane. “L’avevo già detto in un Confessionale, non so se è stato mandato in onda, ma mi scuso con lui per quello che è successo. Non è stato facile”, ha ammesso Elia. Insomma, il messaggio è chiaro: nonostante i recenti baci, il 27enne non sa ancora dove lo porterà il sentimento che prova per l’italo-inglese, già mamma di un figlio adolescente.

Elia Fongaro vuole aspettare Jane Alexander: la promessa

Forse per il momento non è innamorato – com’è giusto che sia – ma Elia Fongaro vuole almeno provarci con Jane Alexander. Per questo ha fatto sapere a Verissimo che aspetterà l’attrice una volta terminato il Grande Fratello Vip. Elia vuole scoprire come finirà questo legame nato per caso nella Casa più spiata d’Italia. Intanto a Domenica Live ha pure smentito di avere un’altra ragazza, come insinuato da qualcuno nei giorni scorsi. Elia è libero e in attesa della sua Jane, per la quale prova un’attrazione importante che non può però ancora chiamarsi amore.

La vita privata di Elia Fongaro prima di Jane Alexander

Prima di entrare al Grande Fratello Vip e di conoscere Jane Alexander, Elia Fongaro ha frequentato un’altra attrice. Più precisamente Chiara Baschetti, la protagonista de L’Isola di Pietro. I due si sono amati per circa due anni lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. La rottura è avvenuta nel 2017 per motivi sconosciuti al grande pubblico.