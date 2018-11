Intervista di Elia Fongaro a Verissimo: cosa ha detto sull’ex fidanzata Chiara Baschetti e su Jane Alexander

Elia Fongaro è stato ospite a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la notizia ha parlato a lungo della sua esperienza all’interno della Casa di Cinecittà. Ma non ha potuto fare a meno di evitare le domande su Jane Alexander, conosciuta nel reality show, e dell’ex fidanzata Chiara Baschetti, attrice de L’Isola di Pietro. Proprio su quest’ultima, Elia si è reso protagonista di un gesto molto dolce e galante. Un vero e proprio gesto d’amore e affetto, che ha trovato il plauso del pubblico sui social network.

Elia Fongaro e la storia d’amore con l’attrice Chiara Baschetti

“La storia con Chiara? No comment, preferisco non parlarne, siamo sempre stati molto riservati”, ha detto inizialmente il veneto, che ha amato la Baschetti per quasi due anni. Quando Silvia Toffanin ha provato a insistere, Elia ha chiarito: “È stata una storia importante che ha lasciato il segno, preferisco parlare del futuro anziché del passato. È vero, ho fatto il Grande Fratello ma Chiara è sempre stata molto discreta sulla sua vita privata e preferisco tenerla fuori da tutto questo“. Una scelta che sicuramente apprezzerà la collega di Gianni Morandi, che non ha mai parlato apertamente del suo ex compagno.

Grande Fratello Vip: Elia Fongaro pronto ad aspettare Jane

Su Jane Alexander, l’attrice conosciuta al Grande Fratello Vip, Elia Fongaro ha preferito non sbilanciarsi troppo. Quando Maria Monsé, altra ospite di Verissimo, lo ha apostrofato come “fidanzato”, Elia ha subito replicato: “Questo lo stai dicendo te”. Insomma, al momento i due non possono definirsi una coppia. Del resto l’italo-inglese deve ancora confrontarsi con il suo attuale fidanzato e convivente, ovvero Gianmarco. Fongaro ci ha però tenuto a precisare: “Aspetterò Jane fuori”. Una promessa che vale più di mille parole…