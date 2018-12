Elia e Jane a Domenica Live: “Abbiamo fatto i passi che andavano fatti”

Elia Fongaro e Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip: le parole a Domenica Live

Elia e Jane sono pronti a vivere la loro storia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Fongaro e l’attrice inglese sono stati ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live in due momenti differenti. All’Alexander è stata riservata un’intervista a tu per tu con la conduttrice mentre l’ex Velino di Striscia la notizia è stato tra i protagonisti del talk sul reality show. Seppur in due blocchi diversi della stessa puntata, Jane e Elia hanno rivelato che si stanno frequentando e che hanno voglia di conoscersi sempre meglio. Al momento, però, nessuno dei due sa come evolverà questa relazione nata per caso davanti alle telecamere. “Abbiamo fatto i passi che andavano fatti. Lei ha chiuso la sua relazione precedente. Ora possiamo conoscerci meglio e capire cosa potrebbe esserci tra noi. Non ho bisogno di convincere altre persone. Sto molto bene, sono contento, ho attraversato un periodo difficile. Quando sto con lei sto bene, lei mi calma e tranquillizza”, ha confidato il modello.

Jane Alexander: “Elia Fongaro mi vuole un sacco bene”

“Sto vedendo Elia, ci stiamo conoscendo”, ha ribadito Jane Alexander a Domenica Live. “Stiamo cercando di capire quello che succederà e che tipo di rapporto intraprendere. Non lo sappiamo ancora. So che Elia mi vuole un sacco bene: questo è poco ma sicuro”, ha aggiunto la star di Elisa di Rivombrosa. La 45enne è tornata pure a parlare dell’ex fidanzato Gianmarco, lasciato dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. “Io gli ho mancato di rispetto ma lui non si è reso conto della crisi. Lui mi ha mancato di rispetto perché mi ignorava, non mi ascoltava. C’erano giorni che non parlavamo proprio”, ha spiegato l’ex gieffina.

Jane Alexander: “Con Elia stavo bene al Grande Fratello Vip”

“Non so perché al Grande Fratello Vip non mi sono fermata con Elia. Forse perché stavo bene con lui, erano mesi che non stavo così bene”, ha ammesso Jane Alexander che, prima di entrare nella Casa di Cinecittà, ha avuto problemi intestinali.