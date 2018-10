Jane Alexander fisico: perché è così magra? C’è un motivo

Jane Alexander è troppo magra: il fisico dell’attrice preoccupa al Gf Vip

Da quando è cominciato il Grande Fratello Vip, il fisico troppo magro di Jane Alexander non è passato inosservato. E preoccupa sempre di più il pubblico a casa. L’attrice è molto amata come concorrente nel reality show, anche se non tutti hanno compreso il suo interessamento a Elia che va oltre l’amicizia, avendo lei un compagno a casa, ed è per questo che i fan vorrebbero sapere perché Jane è così magra. Facile pensare a una malattia, ma a fare chiarezza è stata proprio Jane durante i primi giorni da concorrente del Gf Vip 2018. Forse in pochi hanno colto il particolare, ma alcuni sì e noi per primi lo ricordiamo bene. Anche perché è capitato che Jane ne abbia riparlato in seguito.

Perché Jane del Gf Vip è così magra? Il motivo spiegato dall’attrice

Erano le prime mattine in Caverna, anche gli altri concorrenti avevano notato la magrezza di Jane e inoltre l’attrice ha dovuto spiegare cosa può mangiare e cosa no. Questo perché la spesa era per tutti e anche lei dovrà pur mangiare. Durante una delle prime colazione in Caverna, Jane ha detto di avere la candida intestinale (lei ha usato “candida allo stomaco”) e sta seguendo una dieta specifica per guaririne. Perché sì, si può curare. Non può mangiare tutto ciò che vuole ma deve fare molta attenzione. I ragazzi si erano interessati a lei e al suo problema, hanno iniziato a fare domande e lei ha spiegato di seguire una dieta particolare, che a casa sua mangiava molta frutta secca per compensare la mancanza di altro. Ecco perché nella prima settimana al Gf Vip Jane è diventata ancora più magra rispetto a quando è entrata.

Jane Alexander del Gf Vip magra: i fan preoccupati per lei

Qualcuno le aveva consigliato di parlarne col Gf Vip, perché sicuramente le avrebbero fornito qualcosa senza farlo pesare sul budget settimanale, ma lei in quella occasione disse di non volerlo fare. Jane Alexander è troppo magra, è vero, ma neanche a lei piace essere così e non lo ha scelto. Anzi, nelle scorse settimane era ben felice di vedere che forse aveva messo su un paio di chili. Sia chiaro, è sempre stata magra e con un fisico asciutto, le foto su Instagram di mesi fa lo dimostrano, per cui tornerà come un tempo appena guarita dall’infezione.