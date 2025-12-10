Elga Enardu e Diego si sono lasciati: dopo OnlyFans e polemiche, l’annuncio

Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della loro lunga storia d’amore. L’ha fatto tramite un post su Instagram, parlando di un periodo abbastanza particolare. Un matrimonio, il loro, che era già stato colpito da un momento simile. Infatti, i due si erano allontanati già in passato. Di fronte ai vari gossip che li vedono appunto distanti in questo periodo, ecco che la gemella di Serena Enardu ha spiegato di voler essere sincera e trasparente con il pubblico che la segue.

Elga ha condiviso un video su Instagram per fare questo triste annuncio, dicendosi una persona “coerente, onesta, leale, sincera e trasparente”. A questo punto, la Enardu ha confermato che la sua storia con Diego è ormai finita. Ora l’ex tronista ha intenzione di riprendersi e affrontare questa situazione nel migliore dei modi, in quanto si tratta per entrambi di “un momento molto complesso”. D’altronde parliamo di una coppia storica del dating show di Maria De Filippi. Precisamente la scelta è avvenuta, nel famoso studio di Canale 5, nel 2009.

Per questo motivo, la Enardu ha chiesto ai fan “gentilezza, discrezione e supporto”. Ciò sta accadendo a distanza di qualche mese da quando Elga e Diego erano stati travolti da feroci polemiche e attacchi, per via di un video condiviso sui social network. A settembre, Daddi si era esposto parlando dei guadagni su OnlyFans e delle presunte indiscrezioni che li vedevano come una coppia aperta.

A distanza di qualche mese, è arrivata la rottura e non è la prima volta che accade. Infatti, già due anni fa i due ex volti di Uomini e Donne avevano deciso di lasciarsi. La stessa Enardu aveva spiegato che non c’era stato alcun tradimento tra loro. Semplicemente sentivano entrambi che ormai i sentimenti erano cambiati. Non solo, l’ex tronista aveva precisato di aver capito che l’amore non bastava e che crescendo avevano fatto dei cambiamenti differenti.

Lasciando la sua porta aperta, Elga era poi tornata sui suoi passi e si era riavvicinata a Diego, tornando con lui a formare una coppia. Questa volta, l’ex tronista non ha svelato le motivazioni che li hanno portati a prendere questa drastica decisione. Di sicuro, tra qualche tempo, uno dei due avrà modo di aprirsi con i fan e spiegare, anche se non entrando proprio nei dettagli, ciò che è accaduto in quest’ultimo periodo.