Elga Enardu: “Non riuscivo a comprare il pane”, divide tra passato e OnlyFans

Elga Enardu e Diego Daddi vengono di nuovo travolti dalle polemiche. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha condiviso un video che la ritrae mentre balla con suo marito e fin qui nulla di male. Ma non è passato inosservato il look di lui, che appare con indosso solo i boxer. Cosa c’è di strano in tutto questo? Nei mesi scorsi, Diego si è iscritto su OnlyFans, dove solitamente si condividono foto e video molto spinti. Infatti, la piattaforma è nota proprio per questo tipo di contenuti.

La notizia sull’arrivo del marito della Enardu su OnlyFans ha fatto parecchio parlare sui social network e ora questo video alimenta le critiche. Com’è possibile notare, il nuovo video condiviso da Elga su Instagram sta generando vari commenti negativi, legati appunto alla decisione di lui di iscriversi nell’altra piattaforma. Il tutto si collega con altri filmati che la gemella di Serena Enardu ha pubblicato, tra le Stories di Instagram, proprio in queste ore.

L’ex tronista ha spiegato che stava riflettendo su una chiacchierata fatta ieri con degli amici. Uno di loro avrebbe raccontato alla coppia di essersi ritrovato in mezzo a delle persone benestanti e di essersi poi vergognato a salire su un pullman, di fronte a loro. Dopo aver raccontato questo aneddoto, Elga ha cercato di dare dei consigli importanti al pubblico che la segue, legati alle situazioni economiche difficili che spesso si vivono, che non fanno una piega, anzi.

Ma, sebbene il suo discorso sia giusto e sensato, molti trovano dell’incoerenza. Facendo il punto della situazione, la Enardu ha invitato i suoi fan a non preoccuparsi del giudizio degli altri quando si tratta del proprio status economico. “Io penso che non essere benestanti non sia una vergogna. Prima o poi, se uno si impegna, i risultati arrivano. Ma se non dovessero arrivare, chi se ne frega”, ha dichiarato in questi video l’ex volto di Uomini e Donne.

Non essere benestanti, come ha fatto notare Elga, non deve portare un individuo a provare vergogna o imbarazzo.

“Il benessere è qualcosa che aiuta tantissimo, ma non è assolutamente la felicità. Non pensate necessariamente che le persone pensano qualcosa su di voi. Non è facile cercare di trasmettervi quello che a me ha fatto crescere con una serenità pazzesca. A me quello che pensano gli altri, a meno che non sia mia madre punto e basta, non me ne frega. […]Vivo per il mio orticello. Ho passato momenti di m***a, dove ho contato le monete ed ero fierissima di me. Non riuscivo neanche a comprare il pene”

Elga ha parlato così delle difficoltà economiche affrontate in passato e del fatto che c’è sempre la possibilità, nella sua attuale condizione, di ritrovarsi di nuovo in quella situazione. Ma questo non le fa paura, anzi si rimboccherebbe subito le maniche e andrebbe a “fare i lavori più umili”. Concludendo il suo discorso, la Enardu ha precisato che a vergognarsi dovrebbero essere, ad esempio, i delinquenti e i parassiti della società, in quanto essere benestanti non significa essere bravi e belli.

Il suo discorso, sebbene dia dei consigli importanti e sensati, sta comunque generando polemiche. Questo perché molti utenti sui social network ora non riescono a non collegare le sue parole alla necessità di suo marito Diego Daddi di iscriversi a OnlyFans per avere più entrate economiche in casa. Il pubblico è diviso, ma a giudicare dai commenti sembra proprio che Elga non abbia colpito positivamente con il suo profondo discorso.