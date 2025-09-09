Diego Daddi: “Con Elga coppia aperta? La verità e i guadagni su Onlyfans”

Da Uomini e Donne a OnlyFans: Diego Daddi, marito di Elga Enardu, all’inizio del 2025 ha aperto un profilo OnlyFans, nota piattaforma di condivisione di contenuti per persone adulte. Quando annunciò la nuova avventura digitale venne sommerso di critiche. “Vai a lavorare”, il commento più tenero ricevuto. Il 40enne se ne è fregato e ha continuato a far crescere il progetto. Intervistato da Fanpage.it, ha rivelato diversi dettagli del suo lavoro, raccontando quanto guadagna e che l’idea di aprire il canale su OF gliela data la moglie. Chi ha pensato che Elga fosse contraria è andato evidentemente fuori strada.

Diego Daddi su OnlyFans, Elga Enardu lo ha spronato

“Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene”. La battuta la fece Elga Enardu. Poi però Daddi ha cominciato seriamente a parlare alla moglie di un eventuale progetto suo su OF. L’ex tronista come ha reagito? Benone, visto che ha spronato il marito a mettersi in gioco sul serio: “Era una battuta ma, quando abbiamo cominciato a parlarne più seriamente, mi ha spronato a provarci. E io, che venivo da un percorso di psicoterapia affrontato proprio perché non mi volevo bene, ho deciso di tentare”.

L’ex corteggiatore ha quindi spiegato che il percorso di psicoterapia lo ha aiutato a interessarsi meno dell’opinione altrui. Già in passato aveva preso in considerazione di aprire un profilo OnlyFans, ma aveva desistito in quanto temeva il commento delle persone. Dopo la psicoterapia si è liberato dei freni e ha tentato. Daddi ha però tenuto a sottolineare che dietro al suo profilo c’è uno studio e molto impegno: ”

“Non si tratta di fare due foto e postarle: io lavoro tutti i giorni, molte ore al giorno. Mi divido tra la registrazione dei contenuti, la gestione del mio canale Telegram, il profilo TikTok… La gente pensa che basti fare qualche scatto per guadagnare, ma non è così. L’impegno è fondamentale”.

I guadagni su OnlyFans

Daddi, sempre nel corso dell’intervista concessa a Fanpage.it, ha rivelato quanto guadagna, raccontando che, insieme a Elga, ha delle case di proprietà che affitta. “OnlyFans – ha aggiunto – sta diventando una delle mie attività principali. Sia perché mi porta via molto tempo, sia perché è molto remunerativa. Inoltre, è qualcosa che guardo in prospettiva: so che da protagonista durerà ancora 5-10 anni. Dopo, mi piacerebbe occuparmi della gestione dei profili di terzi. È un progetto a lungo termine”.

Numeri alla mano, l’ex corteggiatore di UeD ha spiegato che attualmente sul suo profilo ci sono circa 750 abbonati. Un abbonamento costa 7,5 euro al mese. Se la matematica non è un’opinione, e non lo è, si parla di oltre 5.500 euro al mese solo di abbonamenti.

“Quella cifra comprende solo gli abbonamenti – ha dichiarato Daddi -. A questi vanno aggiunti i guadagni derivanti dalla vendita di video e contenuti extra, le chiamate, le cam, i video personalizzati… Ogni servizio ha un prezzo. Gli abbonamenti sono la parte minore: chi si iscrive, di solito acquista anche altro”.

“Non esiste una cifra fissa – ha continuato il marito di Elga Enardu – ci sono mesi in cui si guadagna molto e altri in cui un po’ meno. Posso dire però che le cifre che si sentono in giro non sono pompate. Ho anche la fortuna di essere un personaggio pubblico e, soprattutto, che le persone che mi conoscono non si aspettavano mi affacciassi a una piattaforma simile. Questo genera curiosità e mi permette di guadagnare bene”.

Qualcuno sui social ha pronosticato che a breve anche Elga aprirà un suo profilo. “Faremmo soldi a palate (ride, ndr). Ma lei non è così, non ci riesce proprio”, la risposta del 40enne che ha poi aggiunto altri dettagli, dicendo che il suo profilo è frequentato più da uomini del mondo gay che da donne. La richiesta più frequente da cui viene raggiunto è quella di organizzare incontri dal vivo. “Ma no, non ne faccio – ha puntualizzato -. E poi mi chiedono il nudo, sia anteriore che posteriore”.

Uomini e Donne, Diego Daddi e Elga Enardu: il chiarimento sulla coppia aperta

L’ex corteggiatore di UeD ha precisato che con Elga è complice sotto ogni aspetto. Poi una puntualizzazione importante: “Ci tengo a chiarirlo, non siamo una coppia aperta“. Quando arrivano richieste su OF particolari ne discute sempre con l’ex tronista e mai agisce in solitaria. Si è inoltre autoimposto paletti: oltre al fatto che non incontra nessuno dal vivo, niente cam in diretta e niente collaborazioni con altre donne. “Se non fossi sposato, forse sarebbe diverso. Ma lo sono, e poi non ho bisogno di eccedere”, ha concluso.