Elettra Lamborghini salta le prime puntate dell’Isola? Si pensa al sostituto

Secondo un’indiscrezione, la cantante non rivestirà il ruolo di opinionista – nei primi appuntamenti – nella nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, in quanto avrebbe contratto il Covid-19

Elettra Lamborghini salterà le prime puntate dell’Isola dei famosi 2021? Tale indiscrezione sta facendo indubbiamente preoccupare i suoi fan, che non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo, nel ruolo di opinionista. Sembra, però, che la cantante non siederà sin da subito nella poltrona a fianco a Iva Zanicchi. Da lunedì prossimo, in prima serata, andrà in onda questa nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, che sembra dovrà fare a meno di una delle sue opinioniste. A lanciare questa notizia è TvBlog, che parla di “una novità giunta nelle ultime ore”. Non è stata Elettra a decidere di mancare ai primi appuntamenti e neanche la produzione del programma. Infatti, pare che la Lamborghini non sarà presente a causa del Covid-19.

Il portale si dice certo del fatto che non sarà presente nel corso della prima puntata, prevista per lunedì 15 marzo 2021. Ma l’opinionista potrebbe essere assente anche durante altri appuntamenti, fino a quando non tornerà in salute. Pertanto, la Zanicchi dovrà affrontare il debutto di questa nuova edizione senza la sua compagna. Proprio per tale motivo, si pensa che il programma stia valutando la possibilità di affiancarle un altro opinionista, per sostituire Elettra. Tra i nomi su cui la produzione starebbe puntando la sua attenzione ci sarebbero quello di Tommaso Zorzi.

Prima della puntata di Verissimo di sabato scorso, che l’ha visto fra gli ospiti, GiuseppePorro ha fatto sapere che Mediaset gli avrebbe già fatto questa proposta. Secondo tale indiscrezione, Zorzi avrebbe rifiutato in quanto si starebbe ancora riprendendo dalla longeva esperienza all’interno della Casa del GF Vip 5. Viste le circostanze il vincitore potrebbe prendere comunque parte al programma della Blasi solo per qualche puntata, ovviamente come opinionista. Sebbene ci sia questo inconveniente legato alla Lamborghini, il reality show andrà in ogni caso in onda, come previsto, dal prossimo lunedì.

Intanto, Davide Maggio ha svelato in queste ultime ore un retroscena riguardante due delle future naufraghe di questa edizione. Scendendo nel dettaglio, pare che Daniela Martani e Vera Gemma abbiano già litigato prima ancora di iniziare l’avventura! Le due si sarebbero scontrate in Italia, precisamente a Milano. Non resta ora che attendere per scoprire quali colpi di scena regalerà al pubblico l’intero cast!