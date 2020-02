Cosa pensa Tonino Lamborghini del fidanzato di Elettra: il deejay olandese Afrojack

Tonino Lamborghini ha parlato per la prima volta di Afrojack, il fidanzato della figlia Elettra. Quest’ultima e il deejay olandese si sposeranno il prossimo settembre, anche se per il momento non è stata ufficializzata una data precisa. In un’intervista rilasciata a Di Più Tv l’industriale, tra i più importanti in Italia, ha ammesso di aver consigliato alla figlia di rimandare il matrimonio. Il motivo è presto detto: Tonino crede molto nella carriera musicale della figlia e data la giovane età preferisce che Elettra si concentri sul lavoro anziché su nozze ed eventuali figli. Il commendatore ha inoltre rivelato cosa pensa di Afrojack, il cui vero nome è Nick Van de Wall.

Le parole di Tonino Lamborghini sul fidanzato della figlia Elettra

“Lui mi piace anche se è molto chiuso. Molto timido. Adora mia figlia e questo mi rende felice, l’importante è che si vogliano bene. Lui è molto corretto. Ha la testa sulle spalle, anzi per me è troppo saggio. L’unico difetto che gli ho riscontrato è quello di avere un tenore di vita molto alto. Però finisce lì, non è lo sbruffone che avendo molto denaro va avanti a ostriche e champagne”, ha confidato Tonino Lamborghini a proposito di Afrojack. “A Bologna si direbbe che non è uno “sborone”. Anzi, è molto normale. Ha un aereo privato e può raggiungere mia figlia da qualunque parte. Le case poi non gli mancano. Se non si sposassero per me sarebbe tutto molto semplice, potrebbero stare insieme e continuare a vivere ognuno in casa propria. Vedremo…”, ha aggiunto.

La storia d’amore tra Afrojack ed Elettra Lamborghini

Afrojack è un produttore e deejay olandese di 32 anni. La relazione con Elettra Lamborghini è iniziata nel 2018 e in poco tempo i due sono diventati inseparabili tanto che a breve saranno marito e moglie.