“Elettra Lamborghini non vuole figli”: lei sbotta (e a ragione)

Elettra Lamborghini si sfoga contro le fake news. Da quando, quattro anni fa, ha sposato il noto deejay Afrojack, la cantante riceve continuamente domande sulla possibilità di avere figli e allargare la famiglia. L’ex reality star non ha mai chiuso totalmente le porte alla maternità, spiegando però di non sentirsi ancora pronta per un passo così importante. Tale pressione è sempre stata mal digerita dalla Lamborghini, che non ha nascosto il suo fastidio tramite like o storie social. Una volta, ha anche fulminato Mara Venier in diretta quando l’ha interrogata sull’argomento durante un’intervista a Domenica In.

In una recente intervista a Verissimo, poi, Elettra ha parlato più in profondità della questione, svelando uno dei motivi per i quali la maternità la spaventa. La cantante ha infatti spiegato di avere paura di mettere al mondo un bambino nel mondo di oggi, con tutti i suoi problemi e pericoli. Per questo, nel case dovesse avere un figlio, preferirebbe adottarlo, così da salvarlo. Le sue dichiarazioni hanno fatto molto scalpore, dividendo l’opinione pubblica.

Ad ogni modo, a distanza di tempo, un portale ha riportato la notizia con tanto di titolo: “Elettra Lamborghini: ecco perché non voglio dei figli”. L’articolo intitolato in questo modo ha fatto imbestialire la Lamborghini, che si è sfogata su Twitter. “Complimenti per la sensibilità che avete di un argomento cosí delicato… mai detto di non voler figli anzi… vergognatevi!”, ha scritto citando la pagina in questione. La giudice di Italia’s got talent ha ricevuto il supporto di moltissimi utenti, che hanno compreso totalmente la sua rabbia.

Oltre al fastidio causato dalla diffusione della fake news, ciò che disturba di più è l’ossessione per cui le donne debbano per forza avere figli una volta raggiunta una certa età o una determinata situazione sentimentale. Come spiegato dalla Lamborghini, si tratta di un argomento molto delicato e non si può sapere perché una persona non abbia avuto figli, dato che potrebbero esserci anche motivi di salute dietro. D’altro canto, alcune donne, pur avendo la possibilità di diventare madri, semplicemente non lo desiderano, e bisogna capire che non c’è nulla di sbagliato o strano in questo.

In definitiva, lo sfogo di Elettra Lamborghini è più che comprensibile, considerando la forte pressione a cui è sottoposta da anni su questo argomento. Tra l’altro, aldilà delle ragioni già spiegate in altre interviste, potrebbero esserci anche motivi delicati che non conosciamo. Per questo, è importante iniziare a portare rispetto su queste questioni sensibili.