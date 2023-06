Domenica In, Mara Venier: “Figlio?”. Elettra Lamborghini la fulmina

Elettra Lamborghini è stata ospite d’eccezione a Domenica In, nella puntata del 4 giugno. Tanti sono stati gli argomenti toccati dalla cantante, dalla carriera musicale all’incontro con il compagno, passando per il rapporto difficile con gli haters. Dopo una prima esibizione musicale, infatti, Elettra ha risposto ad alcune domande di Mara Venier.

Gli haters e le difficoltà: ” Sono stata molto triste”

Non appena si è trovata l’ospite di fronte, la ‘Zia’ le ha subito rivolto una domanda relativa alle recenti interviste rilasciate, nelle quali confessava di non esser stata bene e di esser andata incontro a numerose delusioni. Elettra ha risposto inquadrando questo periodo difficile, iniziato a settembre 2022. “Sono stata molto triste. Non voglio usare la parola depressione perché… La depressione è proprio una malattia” ha ribadito Elettra, specificando anche di star vivendo, adesso, un periodo più sereno.

Il motivo, ha spiegato, era dovuto alla tanta cattiveria ricevuta nei suoi confronti: “Non sapevo quale fosse il mio senso” ha dichiarato. Mara ha voluto consolare la cantante, ricordandole come situazioni del genere appartengano alla quotidianità di chi svolge un lavoro come il loro. Mara ed Elettra si sono confidate sull’argomento e la conduttrice ha dispensato consigli su come affrontare situazioni simili.

Elettra ha, in seguito, confessato di aver imparato dai suoi errori, specialmente dopo l’esperienza di Sanremo. “Testa bassa e pedalare” il motto utilizzato e riportato nell’intervista. Questo, però, non sarebbe bastato ad allontanare le numerose critiche mosse nei suoi confronti. “Ma perché non te ne freghi?” l’onesta reazione di Mara al racconto della cantante.

Elettra parla del marito Afrojack, poi mostra i succhiotti…

Si è arrivati ben presto a toccare argomenti diversi da quello della musica e degli haters. Si è parlato, infatti, di possibili scenari come madre: “Senti, ma un bambino?” ha domandato Mara. “Sacrilegio” l’ha fulminata Elettra. Un breve siparietto che ha spostato il discorso sul marito della cantante, Afrojack. Dopo la prima conoscenza all’Home Festival, lui avrebbe iniziato a scriverle su Instagram e ad invitarla in studio: “Non abbiamo mai più parlato di musica… Cioè, ci siamo proprio innamorati” ha confessato. I due, ha continuato la cantante, si sarebbero messi ad osservare le foglie di un albero, simbolo, nell’aneddoto raccontato, del loro innamoramento.

Elettra ha poi avuto modo di parlare del suo nuovo album: Elettraton. Pochi i dettagli rivelati a riguardo, poiché le due si sono concentrate sul valore della musica per aiutare a risollevarsi da momenti tristi. D’altra parte, il discorso è nuovamente tornato sul marito Afrojack. Mara ha toccato il discorso dell’intimità della coppia con Elettra che ha mostrato i succhiotti al collo come prova. “Evviva i succhiotti!” ha esclamato Mara per chiudere questa curiosa intervista ad Elettra Lamborghini. Prima di salutare, la cantante si è esibita con Mani In Alto, singolo estratto dal nuovo album. Tante confidenze, ma anche bizzarri retroscena, nel particolare racconto di Elettra Lamborghini a Domenica In.