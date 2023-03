Elettra Lamborghini incinta? Ritardo sospetto, com’è andata a finire

Sono ormai quasi tre anni che Elettra Lamborghini e il suo Afrojack sono sposati, e quasi 5 che stanno insieme: il loro è un rapporto talmente solido che sono in tanti ad aspettarsi, più prima che poi, l’annuncio di una gravidanza che però tarda ad arrivare. Un pargolo in famiglia, in ogni caso, non sembra essere la priorità per i membri della coppia, impegnati nei rispettivi progetti musicali.

Da un lato c’è Elettra, da anni molto attiva come cantante (i tormentoni estivi sono ormai diventati la sua principale fonte di guadagno); dall’altro c’è lui, il dj olandese di fama internazionale autore di hit di Hey Mama e Alone Again che continua a girare il mondo con i suoi show. Una vita, quella della coppia, per la quale non sembra proprio esserci spazio (almeno per il momento) per un bebé.

Ecco perché nelle scorse ore Elettra Lamborghini è stata così tanto in agitazione. Su TikTok, la cantante e presentatrice ha infatti rivelato ai fan di aver avuto un ritardo nel ciclo di una settimana, un segnale d’allarme che l’ha subito messa sull’attenti. Nella clip caricata sul noto social di Bytedance si vede Elettra rimanere chiusa in bagno per qualche secondo e successivamente uscire intonando, felice, una canzone religiosa (“Ti ringrazio mio signore non ho più paura..” queste le parole nel testo del brano). Nella didascalia che accompagna la clip Elettra ha scritto “Quando dopo 1 settimana di ritardo ti arriva il ciclo”.

Non c’è stato bisogno, insomma, di fare affidamento ad un test di gravidanza: la “natura” ha fornito alla cantante la risposta che stava attendendo impaziente da diversi giorni. Stando alla sua reazione, a quanto pare, l‘artista non ha alcuna voglia di mettere su famiglia (per ora, in futuro chissà).

Elettra Lamborghini e Afrojack: com’è nato il loro amore

La cantante ha rivelato in diverse interviste negli ultimi anni che “galeotto” fu un festival musicale, l’Home Festival per essere precisi, tenutosi fra agosto e settembre 2018 a Treviso. Nella stessa sera Elettra Lamborghini si sarebbe esibita con la sua Pem Pem, mentre il futuro marito Afrojack avrebbe messo un po’ di musica con uno dei suoi scatenati dj-set. La scintilla era dunque scattata nel backstage, dove i due si erano conosciuti per la prima volta e quasi subito innamorati l’uno dell’altra.