Elettra Lamborghini paura in volo: i freni dell’aereo non funzionano

Grosso spavento per l’ereditiera, cantante, conduttrice e opinionista tv, che era in viaggio con il marito deejay Afrojack

Dramma sfiorato per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack. La coppia era in volo su un jet privato quando è accaduto un imprevisto che ha reso il viaggio decisamente poco piacevole. Come raccontato dalla cantante, ereditiera, conduttrice e opinionista tv su Instagram – con tanto di foto prova – una tempesta ha compromesso la situazione.

Il racconto di Elettra Lamborghini

“A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli” – ha spiegato Elettra Lamborghini su Instagram – “Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare “i freni non funzionano”. Ci schiantiamo nell’erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato”.

“Non trovo ancora le parole”, ha aggiunto Elettra Lamborghini, consapevole del dramma sfiorato insieme al marito Afrojack. Tempo fa l’artista ha ammesso di prendere tre, quattro aerei alla settimana. Dove vive la coppia? In tre case diverse: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Elettra e Nick si dividono tra i vari Paesi pur di star insieme.

La vita privata di Elettra Lamborghini

Da due anni Elettra Lamborghini è felicemente sposata con il deejay olandese Afrojack (vero nome Nick van de Wall). Nonostante sia passato del tempo dallo scambio degli anelli la coppia non ha ancora avuto dei figli e di recente Elettra ha rivelato il motivo…

L’arrivo di un piccolo erede sarebbe il coronamento di un rapporto d’amore che va a gonfie vele da tempo. La coppia ha però deciso insieme ad Afrojack di non allargare la famiglia ora. Sia Elettra Lamborghini sia il marito sono molto concentrati sulle rispettive carriere e vogliono dedicarsi alla vita matrimoniale.

Ha precisato che diventerà mamma solo quando potrà dare al suo bebè tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno: un desiderio al momento poco realizzabile visti i tanti impegni di lavoro. La Lamborghini ha inoltre puntualizzato di non avere fretta visto che è ancora molto giovane.

Il ritorno di Elettra Lamborghini in tv

Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Vero Tv Elettra Lamborghini tornerà presto in televisione con un one-woman-show in onda su Sky, dove metterà in mostra il suo talento a 360 gradi. Il futuro della 28enne è sempre più nel mondo dello spettacolo dopo i primi passi mossi nei reality show spagnoli e sud americani.