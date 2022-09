Elettra Lamborghini il suo futuro è in tv: ecco in quale programma

Non solo musica nel futuro di Elettra Lamborghini. Dopo il successo ottenuto quest’estate con la hit radiofonica Caramello la cantante, conduttrice e opinionista tv si prepara a tornare sul piccolo schermo. Stando a quanto riporta il settimanale Vero Tv la 28enne sarebbe stata chiamata da Sky per la realizzazione di un one-woman-show che dovrebbe andare in onda il prossimo inverno.

Un format decisamente importante nel quale Elettra Lamborghini dovrebbe esprimersi a 360 gradi tra musica, conduzione e divertimento. Per l’ereditiera non sarebbe la prima volta: di recente ha condotto il programma comico Only Fun su Nove mentre qualche tempo fa ha svolto il ruolo di opinionista tv all’Isola dei Famosi. E chissà che Elettra non valuti anche un ritorno al Festival di Sanremo, dove è stata protagonista nel 2020…

La vita privata di Elettra Lamborghini

Se la carriera artistica procede a gonfie vele non è da meno quella privata. Da due anni Elettra Lamborghini è felicemente sposata con il deejay olandese Afrojack (vero nome Nick van de Wall). Nonostante sia passato del tempo dallo scambio degli anelli la coppia non ha ancora avuto dei figli e di recente Elettra ha rivelato il motivo…

L’arrivo di un piccolo erede sarebbe il coronamento di un rapporto d’amore che va a gonfie vele da tempo. La coppia ha però deciso insieme ad Afrojack di non allargare la famiglia ora. Sia Elettra Lamborghini sia il marito sono molto concentrati sulle rispettive carriere e vogliono dedicarsi alla vita matrimoniale.

Ha precisato che diventerà mamma solo quando potrà dare al suo bebè tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno: un desiderio al momento poco realizzabile visti i tanti impegni di lavoro. La Lamborghini ha inoltre puntualizzato di non avere fretta visto che è ancora molto giovane.

Dove vive Elettra Lamborghini col marito

Sia per lavoro sia per stare vicino al marito, pure lui piuttosto impegnato in giro per il mondo, Elettra Lamborghini è costretta a prendere tre, quattro aerei alla settimana. Dove vive la coppia? In tre case diverse: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Elettra e Nick si dividono tra i vari Paesi pur di star insieme: