Pomeriggio 5, Tonon attacca Lamborghini: Luzzi la difende, perché

Oggi, giovedì 30 maggio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Myrta Merlino ha accompagnato il suo pubblico parlando di diversi tempi, passando da casi di cronaca al mondo del gossip. Insieme ad opinionisti come Antonio Caprarica, Beatrice Luzzi o Raffaello Tonon, la conduttrice ha parlato di vari argomenti come il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la salute di Kate Middleton o le recenti polemiche dichiarazioni di Elettra Lamborghini. Ospite a Verissimo, la cantante ha parlato di maternità facendo una rivelazione inaspettata che ha fatto discutere.

Sposata 4 anni con il deejay Afro Jack, l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha spiegato come mai la possibilità di avere un figlio la spaventi: “Visto che me lo chiedono in tanti, io non ho nessun problema di salute, posso avere figli. Ma, il mondo mi fa tanta paura e pensare di metterne al mondo uno mio mi spaventa. Invece adottandolo è come se lo stessi salvando”. Delle parole che hanno parecchio innervosito Raffaello Tonon, ospite nel salotto di Pomeriggio 5. Quest’ultimo, sostenuto dagli altri opinionisti, si è scagliato ferocemente contro Elettra, considerando totalmente fuori luogo la sua affermazione. Ecco cos’ha detto:

Ma io mi devo cucire la bocca, guarda. La maternità non è l’acquisto o l’adozione di un cane. Qui una dice “io ho paura a mettere un mondo figlio” e quindi l’adotti? Si sente meno responsabile? Peggio mi sento.

Insomma, per l’ex gieffino e il resto degli opinionisti, le affermazione della Lamborghini sono gravi e inaccettabili. Tuttavia, il discorso della cantante era diverso: probabilmente intendeva parlare della differenza tra decidere di avere un bambino e farlo crescere nel mondo di oggi, o invece aiutarne uno già nato che ha bisogno di aiuto. Per questo, Beatrice Luzzi ha deciso di prendere le difese di Elettra, spiegando bene il senso delle sue parole:

Si sente meno responsabile perché lei dice “Io dono la mia vita a una persona che già è al mondo, senza prendermi la responsabilità di mettere al mondo un altro”. Io credo che lei lo dica in buona fede, perché vedendo il mondo com’è difficile, non se la sente di mettere al mondo un altro, ma piuttosto aiuto uno che già è al mondo. Comunque vorrei darle un consiglio, nel momento in cui hai paura, non è il momento di fare un figlio.

Gli altri opinionisti si sono mostrati fortemente in disaccordo con l’ex gieffina, al contrario del pubblico a casa che ha apprezzato particolarmente il suo intervento. Sui social, infatti, sono apparsi molti commenti positivi per la Luzzi, definendola come la più centrata tra gli ospiti presenti oggi, 30 maggio, a Pomeriggio 5.