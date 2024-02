Elettra Lamborghini: pancino sospetto, è incinta? La sua risposta

Spunta un rumor secondo cui Elettra Lamborghini sarebbe incinta. Ha postato una foto con un abito nero attillato dove si intravede un pancino sospetto.

Infatti, dopo aver pubblicato gli scatti, in molti hanno commentato chiedendo se la cantante fosse incinta perché anche la posizione che ha assunto la Lamborghini non fa che pensare a questa possibilità. Anche se, secondo altri, lo scatto è stato fatto a posta per evidenziare il vistoso anello che indossa.

Elettra ha deciso di non rispondere alla curiosità dei follower ma ai più attenti non è sfuggito un like che ha messo ad un commento. “Alla prossima che le chiede se è incinta, secondo me le arriva una te**a in faccia“, ha scritto un utente. Prontamente è arrivato il like della cantante. Questa dunque sembra essere una smentita. Non solo, la Lamborghini sembra molto estenuata da queste continue supposizioni su una presunta gravidanza.

La storia con Afrojack

In un’intervista di settembre Elettra ha fatto il bilancio di questi tre anni di matrimonio con il produttore musicale, raccontando che è stato qualcosa di inaspettato per lei. Prima di allora non si era mai davvero innamorata, non era interessata all’amore e all’avere una relazione seria. Invece poi è arrivato lui e a 26 anni la Lamborghini ha deciso di convolare a nozze.

Ha anche raccontato che si sente molto appagata dal suo amore e che hanno un rapporto molto confidenziale, a volte anche quasi platonico. Ha rivelato di non poter minimamente pensare di interessarsi ad un altro uomo perché non riesce a vedere nessun altro accanto a sé. Anche per questo tra di loro non c’è alcuna gelosia.

I due si sono conosciuti ad un festival e il 26 settembre hanno festeggiato tre anni di matrimonio in Svizzera, in un resort detox, senza l’utilizzo dei cellulari per stare insieme e a contatto con la natura.

Finora Elettra non ha mai parlato della questione figli e non ha espresso la volontà di volerli o meno, ma ogni tanto gli utenti hanno il dubbio che possa essere incinta, domanda che inizia a scocciare alla cantante.