Elettra Lamborghini, festa 3° anniversario? Fuga detox in Svizzera

Elettra Lamborghini si è raccontata in una lunga intervista, dove ha rivelato come intende festeggiare i tre anni di matrimonio.

Elettra Lamborghini si è recentemente raccontata in una lunga intervista al Corriere. La cantante ha affrontato diversi argomenti, tra carriera e vita privata, rievocando l’esperienza al Festival di Sanremo 2020, ma parlando anche del rapporto con il marito Nick van de Wall, ovvero Afrojack.

Elettra Lamborghini: centro detox per i tre anni di matrimonio

Il 26 settembre, infatti, i due festeggeranno i tre anni di matrimonio. Elettra Lamborghini ha quindi spiegato come intende celebrare questo importante evento: “Festeggiamo in Svizzera, in un centro detox, sì fa ridere. Niente telefonini. Si mangia poco e niente. Le coppie che riescono a non litigare significa che sono davvero molto affiatate“.

Lei e Afrojack si erano conosciuti ad un Festival, dove Elettra suonava prima di lui. La cantante ha raccontato come, in quel momento, era concentrata sulla carriera e non aveva minimamente preso in considerazione l’idea di sposarsi a soli 26 anni: “Non avevo mai avuto storie serie. Il primo ragazzino al liceo, è durata un anno, poi basta, non mi sono più interessata all’amore“.

Con Nick, tuttavia, è stato diverso e ha deciso che voleva stare con lui. La cantante ha speso belle parole per il marito, definendolo buono e paziente: “Con lui posso essere me stessa, il nostro è un amore come tra padre e figlia, non platonico, ma incondizionato, gli voglio bene a prescindere“. Nessuna gelosia, inoltre, all’interno della coppia. Entrambi non danno modo al proprio partner di esserlo: “Non mi approccerei a un altro uomo nemmeno se mi pagassero, non me ne frega niente“.

Elettra Lamborghini: il successo musicale e i sogni futuri

Elettra ha parlato anche del suo carattere, definendosi una persona con poca pazienza, soprattutto in ambito lavorativo. La schiettezza è un altro aspetto che, secondo lei, la definisce. Non ha nascosto, inoltre, che dovrebbe rilassarsi di più. I social le vanno sempre meno a genio e, nell’intervista, ha espresso la sua preoccupazione per la cattiveria e la negatività presenti in essi.

C’è stato poi modo di parlare anche del lato professionale della vita di Elettra. Nel 2016 apparve in Super Shore, a seguire il docu-reality Riccanza su Mtv. Nel 2018 il suo primo singolo (Pem Pem) fu un successo: doppio disco di platino e video da 160 milioni di visualizzazioni. Elettra si è soffermata a commentare questo importante esordio: “Purtroppo questo non mi ha aiutato, quando le cose vanno troppo velocemente finisce che non ti godi niente. Avrei avuto occasioni anche prima, però non avevo il pezzo giusto ed ho aspettato. Sono testarda, finché non ottengo quello che voglio ci sbatto la testa pure mille volte. E non sono mai contenta. Appena conquisto un obiettivo, me ne pongo subito un altro“.

Nel 2020, calcò il palco dell’Ariston con la canzone Musica (e il resto scompare). La cantante ha ricordato lo stress vissuto durante quell’esperienza: “Ero una pecorella spaurita, ho preso l’influenza, facevo l’aerosol. Insomma, potevo fare di più. Ho una canzone molto bella, se dovessi tornarci quest’anno, porterei quella” ha detto. Elettra, attualmente, è giudice a Italia’s Got Talent, su Disney +. Quando le è stato chiesto quale fosse il suo talento, la cantante ha spiegato: “Credo che la mia dote principale sia arrivare dritta alle persone. Il carattere è la fonte del mio successo“.

Spazio anche al tema dei sogni. Tanti ancora, ha spiegato Elettra, sono quelli da realizzare. Non è dato, però, sapere quali siano: “Senza sogni non ci sarebbe la motivazione per vivere“. Nonostante ciò, un suo sogno lo ha rivelato: “Un giorno, quando avrò meno pensieri e sarò più vecchietta, vorrei aprire una scuola per i bambini“.