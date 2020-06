Elettra Lamborghini, matrimonio confermato a settembre: preparativi iniziati

Elettra Lamborghini si sposa a settembre 2020: Enzo Miccio conferma il matrimonio

Questo matrimonio s’ha da fare! Dopo i dubbi iniziali dovuti all’emergenza Coronavirus Elettra Lamborghini ha deciso di confermare le nozze con Afrojack il prossimo settembre. Ad annunciarlo Enzo Miccio nel corso del collegamento con Mara Venier nella puntata di Domenica In in onda il 7 giugno 2020. Miccio, apprezzato di recente nelle vesti di concorrente a Pechino Express, sarà il wedding planner dell’evento. Enzo ha assicurato in diretta tv che i preparativi sono già iniziativi e che l’ereditiera ci tiene molto a sposarsi quest’anno. Difficile dire come evolverà la situazione da qui all’autunno ma è probabile che Elettra debba accontentarsi di una cerimonia più intima e riservata, con tanto di precauzioni anti Covid-19.

La storia d’amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack

Elettra Lamborghini frequenta Afrojack dal 2018. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora non si sono più mollati. Lui è un produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno, durante le vacanze di Natale. Dopo il matrimonio i due artisti allargheranno la famiglia: Elettra sogna di avere almeno due bambini. Che, va precisato, non avranno nomi comuni e troppo usati in Italia come Giulia o Francesco. La Lamborghini ha già fatto sapere che opterà per nomi particolari e stravaganti, un po’ come quello che hanno scelto i suoi genitori per lei.

Il padre di Tonino Lamborghini approva Afrojack

Tonino Lamborghini, noto imprenditore e padre di Elettra, ha pubblicamente dichiarato di approvare il promesso sposo della figlia. Il commendatore però non ha nascosto qualche perplessità per la proposta di matrimonio, arrivata forse troppo presto vista la carriera musicale di Elettra. Ma quest’ultima ha scelto di seguire la strada del cuore e così, con il contributo prezioso di Enzo Miccio, sta facendo il possibile per organizzare delle nozze romantiche e magiche.