Elettra Lamborghini matrimonio: “Chiederò il tampone a tutti gli invitati”

Quasi tutto pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Nonostante la pandemia l’ereditiera, oggi cantante in carriera, non ha rimandato il grande giorno. Al momento la data è ancora top secret – si vocifera domenica 6 settembre o domenica 26 settembre – ma una cosa è certa: la sposa chiederà a tutti gli invitati di sottoporsi al tampone per il Covid-19. È stata la stessa Elettra ad annunciarlo nelle sue stories Instagram, dove si è detta indignata per le tante persone, perlopiù famose, che sono tornate dalla Sardegna e hanno scelto di non sottoporsi ad alcun controllo continuando così ad andare in giro. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie la Lamborghini, che ha deciso di vivere con maggior tranquillità il suo grande giorno. Tra l’altro la stessa futura mogliettina si è sottoposta di recente al tampone che, per fortuna, ha dato esito negativo.

Elettra Lamborghini si sposa: tampone per tutti gli invitati

“Molti miei amici di Bologna sono tornati dalla Sardegna con il Coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ma io so per certo di molti vip, che erano con loro, che hanno il Coronavirus ma si rifiutano di fare il tampone, non dicono niente e vanno in giro”, ha confidato Elettra Lamborghini su Instagram. “Non sono contenta, ma chiederò a tutti i miei invitati di fare il tampone al massimo tre giorni prima dell’evento, perché non ci voglio neanche pensare alle conseguenze di possibili contagi”, ha aggiunto la 26enne, preoccupata soprattutto per le persone più deboli presenti quel giorno come ad esempio gli amati nonni.

Tutti i dettagli sul matrimonio di Elettra Lamborghini

Si sa poco e nulla delle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack. Fino a qualche settimana fa la location scelta era il lago di Garda ma poi è stata cambiata. Confermato il wedding planner Enzo Miccio, che si occupa dell’evento dallo scorso inverno. Il vestito della sposa è opera di un prestigioso atelier napoletano e sembra che le immagini delle nozze verranno mandate in onda a Verissimo di Silvia Toffanin. Non solo: in seguito ci sarà, secondo quello che hanno spifferato i beninformati, uno speciale dell’evento su Real Time.

Elettra Lamborghini: chi è il futuro marito Afrojack

Elettra Lamborghini frequenta Afrojack dal 2018. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora non si sono più mollati. Lui è un produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno, durante le vacanze di Natale.