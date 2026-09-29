Elettra Lamborghini, Malgioglio conferma il mancato saluto a Tale e Quale: brutto clima dietro le quinte

Gelo tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, entrambi giurati di Tale e Quale Show. A confermare il clima non roseo tra i due cantanti è stato lo stesso paroliere parlando nelle scorse ore con il settimanale Chi. Al magazine edito da Mondadori ha confermato una voce di corridoio, ossia che dietro le quinte del popolare talent show condotto da Carlo Conti non si è salutato con la collega. A quanto pare le frizioni sono da ricondurre a un’intervista rilasciata da Malgioglio prima che iniziasse il programma di Rai 1. L’81enne, in quell’occasione, non rivolse paroline tenere a Lamborghini, per usare un eufemismo. Disse che non sapeva cantare e tantomeno ballare. Elettra sembra che non abbia dimenticato quell’uscita. Anzi, se la sarebbe legata al dito.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio conferma il mancato saluto con Elettra Lamborghini

“Ho detto che non sa cantare e ballare, ma era una provocazione delle mie”, dichiarò Cristiano Malgioglio settimane fa al quotidiano La Repubblica. Dopo la ‘bastonata’, diede un po’ di ‘carota’: “Mi diverte molto averla vicino, siamo amici: sarà una scoperta”. Lamborghini non avrebbe preso affatto bene le esternazioni del paroliere. E infatti nella prima puntata di Tale e Quale Show si è notata una certa distanza tra i due in studio. Nessun cenno d’intesa, nessun gesto di affiatamento. Il gelo, appunto. E pure quando non erano ripresi la situazione non sarebbe migliorata. Addirittura non c’è stato nemmeno un saluto a telecamere spente.

Il messaggio di scuse e la mancata risposta: ma forse il numero di telefono era sbagliato

“La mia era una battuta ironica, le ho mandato un messaggio di scuse e non ho ricevuto nessuna risposta. Non so però se il numero di cellulare era giusto”, ha riferito Malgioglio nelle scorse ore conversando con il magazine Chi. “È vero che non ci siamo salutati, ma nessun gelo tra noi”, ha concluso il paroliere. Dire che non c’è stato manco il saluto e mettere nella stessa frase “nessun gelo” è alquanto paradossale.

Sarà ora curioso vedere come evolverà la vicenda: i due metteranno alle spalle i dissapori e le ruggini oppure continueranno ad ignorarsi? Nel frattempo è probabile che Carlo Conti si stia sfregando le mani. Da vecchia volpe della tv qual è, sa bene che un po’ di maretta tra i giurati non guasta. Dà più pepe alle dinamiche della trasmissione, rendendola più appetibile ai telespettatori.