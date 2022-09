Elettra Lamborghini “eretica” su Rai Uno: ai Tim Music Awards, la cantante ed ereditiera è sbarcata in tandem con Rocco Hunt, con il quale ha confezionato la hit estiva ‘Caramello‘. Non appena ha messo piede sul palco dell’Arena di Verona ed ha iniziato a intonare il brano, il pubblico presente al live ha iniziato a danzare e a cantare a squarciagola; quello da casa sintonizzato sull’ammiraglia della tv di stato ha invece cominciato a twittare. A far discutere l’outfit con cui la Lamborghini si è esibita: una tutina ‘aggressiva’ blu elettrica, con ampi spazi senza stoffa, i quali hanno lasciato in bella vista cosce, addominali e altre zone del corpo. Si diceva roba da “eretici”, almeno secondo gli standard di ‘Mamma Rai’. Ma si sa che Elettra è così, un po’ naif, prendere o lasciare. Al di là del look ardito, c’è poi stata l’esibizione: come di consueto non memorabile, visto che la sua intonazione dal vivo continua a essere tutt’altro che impeccabile.

Il pubblico si è letteralmente spaccato: c’è chi ha applaudito l’ereditiera per la capacità di osare e chi invece ha reputato il suo abbigliamento totalmente inadatto, oltre ad averla criticata per le stecche musicali. “Ho fatto zapping su Rai 1, forse sono veramente invecchiata, ma che necessità c’è di mostrare le chiappe se devi cantare. Sempre più uguale a Mediaset”, ha scritto un utente. “Degrado musicale all’ennesima potenza”, un altro commento poco lusinghiero nei confronti di Elettra. “Abbigliamento sobrio ed elegante”, ha cinguettato un internauta, con tono sarcastico.

Critiche ma anche tanti complimenti per la cantante. Eccone alcuni a caldo: “A Elettra Lamborghini voglio sinceramente bene”; “Elettra porta leggerezza in qualsiasi programma vada, io necessito di vederla in tv più spesso”; “Il look di Elettra su Rai 1, lei se ne sbatte dei benpensanti proprio e fa benissimo!”; “Io venero troppo Elettra Lamborghini è una regina”; “E. Lambo è vestita da wrestler. Ha pure gli addominali, manca solo il talento per cantare ma tanto è ricca che je frega”.

Qualcuno si è poi posto una domanda assai curiosa: “Come avrà fatto Elettra ad indossare quel vestito? Sembra complicato”. In effetti il mistero al momento rimane, visto che il capo sembra alquanto complesso da mettere. Chissà…

Tim Music Awards, Vanessa Incontrada: sull’abito piovono critiche

Lungo tutta la diretta dell’evento, sui social centinaia di utenti hanno criticato l’abito indossato da Vanessa Incontrada. La conduttrice iberica ha optato per una vestito scuro, lungo e aderente, venendo tempestata da una pioggia di commenti al vetriolo

Sempre restando in tema di critiche e mugugni, pure Sangiovanni, che si è esibito con Scossa e Farfalle, ha fatto incetta di biasimi. La sua performance ha lasciato a desiderare. In diversi passaggi il giovane artista ha steccato e gli errori non sono passati inosservati.