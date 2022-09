Sangiovanni: la performance ai Tim Music Awards è da dimenticare

Sangiovanni sbarca sul palco dei Tim Music Awards, ma non convince. Il giovane ex allievo di Amici di Maria De Filippi è stato protagonista di una performance decisamente sottotono, costellata di stecche, come dire stonature. Innanzi al pubblico dell’Arena di Verona e di Rai Uno (l’evento è stato trasmesso in prima serata dalla rete ammiraglia della tv di stato) si è esibito con i singoli Scossa e Farfalle, ma in più passaggi non ha avuto un’intonatura impeccabile. Così, diversi utenti sintonizzati sul canale principale del servizio pubblico si sono riversati sui social, sottolineando le sbavature con commenti tutt’altro che teneri nei confronti del musicista. Qualche mugugno è arrivato anche per il look sfoggiato: una giacca abbinata ad una gonna blu.

“Raga, ma Sangio sembra brillo. Boh cioè mai stato intonatissimo ma così. Boh!”, uno dei tanti tweet cinguettati. E ancora: “Non sta prendendo una nota e pure fuori tempo. Io boh”; “Ma ce la fa Sangio stasera?”; “Ma salta delle parole perché non le sa?”. Sono seguiti altri interventi poco carini, per usare un eufemismo: “Con San Giovanni l’intonazione è morta definitivamente”; “Ma la gente ha seriamente speso pure più di 100 euro per stare nelle prime file a sentire gente che stona o la Rai che si loda da sola?!? Battiti live almeno era gratis”.

“A forza de pensa’ alla gonna e allo smalto non ha preso na nota sto fenomeno”, la chiosa sarcastica di un internauta romano. “Ma questo è veramente definito un cantante? Manco una canzone completa riesce a fare”, ha tuonato un altro utente. Sono state digitate altre parole di critica. Per farla breve: no, l’esibizione non è stata memorabile. Pazienza.

Sangiovanni premiato ai Tim Music Awards

Dopo la performance, ‘Sangio’ è stato omaggiato con alcuni premi, consegnati dai conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti: un Disco di Platino spagnolo e uno svizzero per Farfalle, un premio per il singolo Farfalle e un premio per l’album Cadere Volare. “Ringrazio le persone che mi seguono, è un buon risultato per la musica italiana all’estero”, ha commentato il giovane artista.

I problemi di salute

Nei giorni scorsi il cantante ha accusato dei problemi di salute che lo hanno costretto ad annullare il concerto previsto in data 4 settembre nella piazza di Cremona. Con un video divulgato sui social, l’ex Amici ha spiegato di aver avuto dei forti dolori allo stomaco che lo hanno messo ko. Tale problema non è la prima volta che si verifica. L’artista se lo porta dietro da mesi. Nell’ultimo periodo è addirittura peggiorato:

“Non sono mai andato a visitarmi. A volte pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato questa parte, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute”

Fino all’ultimo ha provato a salire sul palco cremonese. Sono intervenuti anche dei paramedici per tentare di rimetterlo in sesto, ma le fitte allo stomaco non sono passate. Da qui il forfait. Sangiovanni si è ripreso nei giorni successivi e, infatti, si è regolarmente esibito sul palco dei Tim Music Awards.